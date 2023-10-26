Стоимость обеда в столовой Думы удивила тюменцев

Posted Вчера, 03:28
Published Вчера, 03:28
Modified Вчера, 11:51
Updated Вчера, 11:51
На днях тюменский миллионер Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам на блюда. После его публикации в социальных сетях горожане заинтересовались, что же едят депутаты региональной думы Тюмени.
Один из читателей «72.ru» рассказал, что тюменские депутаты могут взять закуску из семги с лимоном за 95 рублей, рассольник за 74 рубля, филе трески за 104 рубля, а в дополнение к ним — картофельное пюре за 64 рубля. На десерт они могут себя побаловать слойкой с яблоком за 37 рублей или брусничным желе за 70 рублей.
«Я взял себе картофельное пюре с гуляшом и котлетой, а также кисель из смородины. По цене вышло 408 рублей. Если бы был веганом, ценник был бы поменьше, но я любитель мясных блюд», — рассказал тюменец, которому удалось отобедать в столовой думы.
По его словам, еда там очень вкусная, но соли в ней маловато, поэтому приходится добавлять соль в блюда самостоятельно.
Как рассказывал «Наш Город», в столовой Госдумы можно купить салат из тертой моркови за 15 рублей и бутерброд со свининой за 85 рублей. По мнению Ильдара Хусаинова, в ценнике не хватает одного нуля.