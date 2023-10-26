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Posted Вчера, 03:28

Published Вчера, 03:28

Modified Вчера, 11:51

Updated Вчера, 11:51

Стоимость обеда в столовой Думы удивила тюменцев

Стоимость обеда в столовой Думы удивила тюменцев

26 октября 2023, 03:28
Фото: 1MI
После публикации Ильдара Хусаинова тюменцам стало интересно, сколько же платят за обед тюменские депутаты. Оказалось, что еще есть чему удивляться.

На днях тюменский миллионер Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам на блюда. После его публикации в социальных сетях горожане заинтересовались, что же едят депутаты региональной думы Тюмени.

Один из читателей «72.ru» рассказал, что тюменские депутаты могут взять закуску из семги с лимоном за 95 рублей, рассольник за 74 рубля, филе трески за 104 рубля, а в дополнение к ним — картофельное пюре за 64 рубля. На десерт они могут себя побаловать слойкой с яблоком за 37 рублей или брусничным желе за 70 рублей.

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«Я взял себе картофельное пюре с гуляшом и котлетой, а также кисель из смородины. По цене вышло 408 рублей. Если бы был веганом, ценник был бы поменьше, но я любитель мясных блюд», — рассказал тюменец, которому удалось отобедать в столовой думы.

По его словам, еда там очень вкусная, но соли в ней маловато, поэтому приходится добавлять соль в блюда самостоятельно.

Как рассказывал «Наш Город», в столовой Госдумы можно купить салат из тертой моркови за 15 рублей и бутерброд со свининой за 85 рублей. По мнению Ильдара Хусаинова, в ценнике не хватает одного нуля.

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#Общество#Тюменская область#Госдума РФ#Цены#Еда#Гордума#Столовая#Любовь Селезнева
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