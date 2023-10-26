Стоимость обеда в столовой Думы удивила тюменцев

Один из читателей «72.ru» рассказал, что тюменские депутаты могут взять закуску из семги с лимоном за 95 рублей, рассольник за 74 рубля, филе трески за 104 рубля, а в дополнение к ним — картофельное пюре за 64 рубля. На десерт они могут себя побаловать слойкой с яблоком за 37 рублей или брусничным желе за 70 рублей.