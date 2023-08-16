Бизнесмены из ХМАО скупают тюменскую недвижимость, чтобы открыть кафе и магазины

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
У жителей ХМАО и ЯНАО вырос спрос на тюменскую недвижимость. Как сообщает Муксун.фм, инвесторы заинтересованы в том, чтобы после выхода на пенсию, у них оставался пассивный доход. Специалисты отмечают, что в первую очередь сибиряки рассматривают для покупки спальные районы.
Например, квартиры от 20 до 50 кв. м. смогут стать салонами красоты. А вот недвижимость от 50 до 100 кв. м. прекрасно подойдет в качестве новой точки общепита. Ну и, конечно, самые крупные точки будут использованы, как локация для супермаркетов.
По словам гендиректора Инвестгруппы «РВМ Капитал» Феликса Блинова, ставка капитализации такого рода объектов — 12%.
Для инвестора с небольшим первоначальным капиталом инвестировать в такие активы проще через инструмент коллективных инвестиций — ЗПИФ, — рассказал бизнесмен «РБК-Тюмень».
Стоит отметить, что в нашем городе действительно популярны салоны красоты, заведения общепита. А супермаркеты, гипермаркеты, шоурумы и магазинчики «у дома» находятся на каждом шагу.