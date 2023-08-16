Бизнесмены из ХМАО скупают тюменскую недвижимость, чтобы открыть кафе и магазины

Например, квартиры от 20 до 50 кв. м. смогут стать салонами красоты. А вот недвижимость от 50 до 100 кв. м. прекрасно подойдет в качестве новой точки общепита. Ну и, конечно, самые крупные точки будут использованы, как локация для супермаркетов.