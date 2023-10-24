Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 октября

В Тюмени 24 октября в течение дня синоптики обещают небольшой снег, юго-западный ветер с переходом на северный до 3,4 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут 0.+2, в вечерние и ночные часы -1…0 (по ощущениям -4).