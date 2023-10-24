nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 01:02

Published 24 октября, 01:02

Modified 24 октября, 01:02

Updated 24 октября, 01:02

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 октября

24 октября 2023, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 24 октября, ожидаются осадки в виде снега с дождем, южный ветер 6-11 м/с, температура воздуха днем -2…+3, в вечернее время суток -3…+2. В отдельных районах возможны гололедные явления.

В Тюмени 24 октября в течение дня синоптики обещают небольшой снег, юго-западный ветер с переходом на северный до 3,4 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут 0.+2, в вечерние и ночные часы -1…0 (по ощущениям -4).

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29, закат в 17:14, продолжительность дня 9 часов 45 минут.

Тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах
Узнать подробнее

В Тобольске 24 октября в течение дня будет идти снег, скорость ветра южного и северного направлений составит 2,9 м/с. Максимальная температура воздуха днем -2…0, в темное время суток -2…-1 (по ощущениям -5).

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:00, продолжительность дня 9 часов 39 минут.

«Мы замерзаем»: в Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жилья
Узнать подробнее

В Ялуторовске во вторник синоптики прогнозируют небольшой снег, южный ветер с переходом на юго-западный до 3,7 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…+2, в темное время суток +0…+1 (по ощущениям -5).

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 47 минут.

В Заводоуковске 24 октября в течение дня будет идти снег с дождем, скорость юго-западного ветра составит 2,2-3 м/с. Утром и в дневные часы максимальная температура воздуха 0…+2, в вечернее время суток ожидается 0…+1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 49 минут.

В Тюмени построят новый мост над железной дорогой
Узнать подробнее

В Ишиме во вторник, 24 октября, в первой половине дня синоптики обещают снег, во второй — кратковременные дожди. Утром и днем столбики термометров покажут +1…+2, в ночные часы поднимутся до +2…+3 (по ощущениям -1). Скорость юго-западного ветра составит 3,7 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11, закат в 17:01, продолжительность дня 9 часов 50 минут.

Читайте также:
Директора тюменского мультицентра не пустили в самолет из-за тезки в розыскеНа Тюмень обрушится мощный снегопадВ Тюмени построят новый мост над железной дорогой
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Погода#Прогноз погоды
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22