Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 октября

Posted 24 октября, 01:02
Published 24 октября, 01:02
Modified 24 октября, 01:02
Updated 24 октября, 01:02
В Тюмени 24 октября в течение дня синоптики обещают небольшой снег, юго-западный ветер с переходом на северный до 3,4 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут 0.+2, в вечерние и ночные часы -1…0 (по ощущениям -4).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29, закат в 17:14, продолжительность дня 9 часов 45 минут.
В Тобольске 24 октября в течение дня будет идти снег, скорость ветра южного и северного направлений составит 2,9 м/с. Максимальная температура воздуха днем -2…0, в темное время суток -2…-1 (по ощущениям -5).
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:00, продолжительность дня 9 часов 39 минут.
В Ялуторовске во вторник синоптики прогнозируют небольшой снег, южный ветер с переходом на юго-западный до 3,7 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…+2, в темное время суток +0…+1 (по ощущениям -5).
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 47 минут.
В Заводоуковске 24 октября в течение дня будет идти снег с дождем, скорость юго-западного ветра составит 2,2-3 м/с. Утром и в дневные часы максимальная температура воздуха 0…+2, в вечернее время суток ожидается 0…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 49 минут.
В Ишиме во вторник, 24 октября, в первой половине дня синоптики обещают снег, во второй — кратковременные дожди. Утром и днем столбики термометров покажут +1…+2, в ночные часы поднимутся до +2…+3 (по ощущениям -1). Скорость юго-западного ветра составит 3,7 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11, закат в 17:01, продолжительность дня 9 часов 50 минут.