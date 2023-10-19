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Тюмень полностью готова к отопительному сезону 2023-2024

Тюмень полностью готова к отопительному сезону 2023-2024

19 октября 2023, 07:15
Фото: Тюменская городская Дума
Информацию администрации Тюмени проанализировали на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова. В обсуждении приняла участие председатель городской Думы Светлана Иванова.

Заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Владимир Кильтау в докладе отметил, что к отопительному сезону 2023–2024 годов проверку прошли ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 83 котельные, 5 подкачивающих насосных станций, 184 центральных тепловых пункта и 878 км теплосетей.

На объектах жилищного фонда управляющие компании организовали промывку и опрессовку внутридомовых инженерных сетей, теплового оборудования и водонагревателей. Выполнена реконструкция двух котельных, заменены более 14 км тепловых сетей.

Из 3 763 многоквартирных домов паспорта готовности получили 3 730 объектов, остальные находятся в активной стадии устранения замечаний. Депутаты будут держать эти объекты на контроле. «Это важный вопрос. Мы должны обеспечить теплом всех тюменцев, — подчеркнул председатель профильной комиссии.

В сфере электроснабжения выполнен ремонт 1245 км сетей и 1670 объектов. Владимир Кильтау подчеркнул, что особое внимание будет уделено садоводческим обществам — здесь осуществлены работы на 82 объектах электроснабжения в 32 СНТ.

В областном центре продолжается планомерная работа по созданию комфортной городской среды. В 2023 году преобразились 46 дворовых территорий. Созданы десять общественных пространств, в их числе — скверы Школьный и Равновесия, озелененная зона по ул. Республики, 21, прилегающая территория школы №56 по ул. Валентины Трофимовой, 10 и другие.

Город благополучно вошел в отопительный сезон. На сегодня производится налаживание температурного режима отопления. Работы будут завершены до 1 ноября. Что же касается благоустройства дворов и общественных зон — все запланированное выполнено в полном объеме. Ведется приемка работ и подписание актов готовности, — подвел итоги обсуждения вопросов Дмитрий Антипов.
#Тюмень#Администрация#Реконструкция#Отопление#Тюменская городская Дума#Проверки#Управляющие компании#Котельная
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