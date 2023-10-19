Тюмень полностью готова к отопительному сезону 2023-2024

В областном центре продолжается планомерная работа по созданию комфортной городской среды. В 2023 году преобразились 46 дворовых территорий. Созданы десять общественных пространств, в их числе — скверы Школьный и Равновесия, озелененная зона по ул. Республики, 21, прилегающая территория школы №56 по ул. Валентины Трофимовой, 10 и другие.