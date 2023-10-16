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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Заседания постоянных комиссий городской Думы VIII созыва начнутся с 16 октября

Заседания постоянных комиссий городской Думы VIII созыва начнутся с 16 октября

16 октября 2023, 06:09
Фото: 1MI
Осеннюю сессию городской Думы откроет комиссия по поощрениям под председательством Андрея Голоуса. 16 октября в 12.00 депутаты рассмотрят ходатайства о награждении жителей, которые своим трудом обеспечивают развитие Тюмени.

На заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству депутаты заслушают доклады о соблюдении правил благоустройства в Тюмени и готовности объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2023–2024 годов. Народные избранники оценят темпы благоустройства дворов и общественных пространств, обсудят выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города.

Заседание под председательством Дмитрия Антипова начнется 17 октября в 10.00.
Социально значимую статистику рождаемости, регистрации и расторжении браков за 2022–2023 годы представят 17 октября на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под руководством Степана Киричука. Начало в 14.00.

На заседании постоянной комиссии по социальному развитию во главе с Еленой Бойко народные избранники проанализируют реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2021–2026 годы». Члены комиссии внесут изменения в нормативно-правовой акт, который устанавливает норму площади жилого помещения, предоставляемого в случае переселения граждан из жилищного фонда, расположенного в границах комплексного развития территории.

Решение депутатов позволит большему числу тюменцев улучшить жилищные условия. Пристальное внимание члены комиссии уделят обсуждению готовности школ города к учебному году. К рассмотрению вопросов народные избранники приступят 18 октября в 10.00.

Исполнение бюджета города за первое полугодие 2023 года станет темой для обсуждения членов постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Депутаты внесут изменения в положения о местных налогах и бюджетном процессе в городе, в порядок приватизации муниципального имущества.

Народные избранники проанализируют динамику поступления прибыли и дивидендов от муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей города в уставном капитале. Заседание профильной комиссии под руководством Алексея Рагозина пройдет 18 октября в 14.00.

О том, как ведется работа по ликвидации самовольно установленных погребов и гаражей, представители администрации расскажут депутатам на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию под руководством Ивана Романчука. Депутаты приступят к работе 19 октября в 14.00.

#Экономика#Тюмень#Образование#Депутаты#Тюменская городская Дума#Статистика#Награды#Жилищный фонд#Развитие
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