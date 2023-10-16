Заседания постоянных комиссий городской Думы VIII созыва начнутся с 16 октября

На заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству депутаты заслушают доклады о соблюдении правил благоустройства в Тюмени и готовности объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2023–2024 годов. Народные избранники оценят темпы благоустройства дворов и общественных пространств, обсудят выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города.