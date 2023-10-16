Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 16 октября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный до 3,5-7 м/с. Утром и в дневные часы столбики термометров покажут +12…+16, в темное время суток ожидается +7…+10.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:12, закат в 17:35, продолжительность дня 10 часов 23 минуты.
В Тобольске в понедельник, 16 октября, в утренние часы вероятны дожди и ливни. В течение дня ожидается пасмурная погода, ветер юго-западный до 5,9 м/с. В дневные часы температура воздуха составит +10…+14, в вечерние и ночные часы термометры покажут +8…+12.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:03, закат в 17:22, продолжительность дня 10 часов 19 минут.
В Ялуторовске 16 октября синоптики обещают пасмурную погоду, ветер до 7 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +9…+14, в вечерние и ночные часы термометры покажут +6…+10.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:08, закат в 17:32, продолжительность дня 10 часов 24 минуты.
В Заводоуковске в первый день новой рабочей недели ожидается пасмурная погода, ветер юго-западный 3-5,9 м/с. Утром термометры покажут +9…+12, к полудню воздух прогреется до +13…+14. В вечерние и ночные часы термометры покажут +6…+10.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:06, закат в 17:32, продолжительность дня 10 часов 26 минут.
В Ишиме в понедельник, 16 октября, день начнется с дождей. Правда, осадки ожидаются только в утренние часы. В течение дня метеорологи обещают пасмурную погоду, ветер юго-западный 3,7-6,8 м/с, максимальную дневную температуру воздуха +13…+15, вечернюю +5…+10.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:54, закат в 17:21, продолжительность дня 10 часов 27 минут.