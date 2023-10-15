В Тюмени рабочий упал с крыши десятиэтажного дома. Подробности ЧП

В настоящее время следственным отделом по Ленинскому АО Тюмени проводится процессуальная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.