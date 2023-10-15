В Тюмени рабочий упал с крыши десятиэтажного дома. Подробности ЧП

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Следственном комитете по Тюменской области сообщили, что мужчина занимался выполнением работ по ремонту крыши многоэтажного дома. В какой-то момент он сорвался с высоты и упал. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП.
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:14. Спустя 9 минут бригада медиков прибыла на место происшествия. Врачи констатировали смерть мужчины.
В настоящее время следственным отделом по Ленинскому АО Тюмени проводится процессуальная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.