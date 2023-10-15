Итоги недели: новый старый мэр, рост преступлений, закрытие сезона самокатов

В Тюменской области выросло число преступлений. С начала года, по данным прокуратуры региона, было совершено 18,7 тысяч преступлений, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Зарегистрировано на 0,7% больше особо тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, число тяжких увеличилось по сравнению с предыдущим годо на 3,4%, средней тяжести — на 1,1%.