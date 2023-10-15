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Published Сегодня, 12:34

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Итоги недели: новый старый мэр, рост преступлений, закрытие сезона самокатов

Итоги недели: новый старый мэр, рост преступлений, закрытие сезона самокатов

15 октября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. Среди них — назначение Руслана Кухарука на должность главы администрации города, новый глава тюменского комиссариата, рост преступности и закрытие сезона электросамокатов.
Фото: администрация Тюмени

В Тюменской городской Думе проголосовали за назначение главы города

Депутаты городской думы восьмого созыва в понедельник, 9 октября, на первом заседании выбрали главу администрации Тюмени. На кресло мэра Тюмени претендовали Руслан Кухарук, ранее занимавший эту должность, и заместитель начальника главного управления строительства области Валерий Киселев. За кандидатуру Кухарука проголосовали единогласно все 36 депутатов.

В этот же день народные избранники избрали на должность председателя Тюменской городской Думы экс-главу Тюменского района Светлану Иванову. На кресло спикера была также выдвинут представитель ЛДПР Алексей Чирков.

За кандидатуру Ивановой проголосовали 28 из 36 депутатов. Один бюллетень для голосования счетная комиссия думы признала недействительным.

Фото: 2 ГИС

Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, проработавший в должности порядка трех лет, покинул должность. Кресло военкома региона занял ранее временно исполняющий обязанности военного комиссара Сергей Чирков.

По данным тг-канала «Погоны и Галстуки», в документах, подписанных Чирковым исчезла приставка врио. Между тем, на сайте правительства Тюменской области указано, что военкомом Тюменской области является до сих пор Алексей Куличков, назначенный на эту должность в октябре 2020 года. В числе заместителей Куличкова — Сергей Вакатов и Алексей Неверов. Информации о Сергее Чиркове нет.

Сергей Чирков был назначен врио военного комиссара Тюменской области в августе этого года на время отпуска Куличкова. Ранее он работал заместителем начальника военкомата Свердловской области.

Фото: 1MI

Во все тяжкие: уровень преступности в Тюменской области неумолимо растет

В Тюменской области выросло число преступлений. С начала года, по данным прокуратуры региона, было совершено 18,7 тысяч преступлений, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Зарегистрировано на 0,7% больше особо тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, число тяжких увеличилось по сравнению с предыдущим годо на 3,4%, средней тяжести — на 1,1%.

Кроме того, на 15,1% и 20% больше стало половой неприкосновенности и разбоев.

Во все тяжкие: уровень преступности в Тюменской области неумолимо растет
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Одновременно с этим в Тюменской области за этот год было совершено на 20,9% меньше убийств, на 18,8% эпизодов, связанных с угрозой убийством, на 1,3% сократилось число умышленных причинений вреда здоровью.

Тюменцы ликуют: сезон электросамокатов закроют 15 октября

В Тюмени на этой неделе завершился сезон проката электросамокатов. В этом году Тюменская область заняла третье место в рейтинге регионов России, где чаще всего случаются аварии с электросамокатами. В дорожно-транспортных происшествиях с электросамокатами пострадали 149 человек, 40 из которых — дети.

Кикшеринговые компании заблокировали свыше 500 аккаунтов нарушителей дорожной дисциплины. Еще 185,5 тысячам тюменцев выдали предупреждения за езду вдвоём на одном СИМ и парковке в неположенных местах.

Фото: 1MI

Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Югры Наталью Комарову. Активист обвинил главу ХМАО в дискредитации российской армии.

Причиной подачи заявления стало заявление Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска о том, что власти не были готовы к СВО. Такой ответ прозвучал на вопрос супруги одного из мобилизованных бойцов об обеспечении военных снаряжением и другими необходимыми вещами.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать», — подчеркнула Наталья Комарова.

По словам Юрия Рябцева, высказывание Натальи Комаровой дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации, а также «содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил». Активист намерен добиться привлечения глава Югры к административной ответственности.

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