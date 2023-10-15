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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

В Тюмени сбили ребенка, который перебегал через дорогу в неположенном месте

В Тюмени сбили 10-летнего ребенка

15 октября 2023, 06:24
Фото: ГИБДД

В Тюмени сбили ребенка, который перебегал через дорогу в неположенном месте

10-летний школьник попал под колеса автомобиля Ford в Тюмени в субботу, 14 октября. Ребенок с друзьями перебегали дорогу по улице Николая Семенова вне пешеходного перехода.
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Дети

По словам водителя иномарки, дети выбежали на трассу неожиданно, поэтому он не успел затормозить. В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось на 43% число дорожно-транспортных происшествий с детьми. С начала года на дорогах произошло более 160 аварий с участием юных пешеходов. 163 ребенка получили травмы, один погиб.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Дети#ДТП#Пешеходы#Новости тюмени#Пешеходный переход#Безопасность на дорогах
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