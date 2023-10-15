В Тюмени сбили 10-летнего ребенка

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам водителя иномарки, дети выбежали на трассу неожиданно, поэтому он не успел затормозить. В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось на 43% число дорожно-транспортных происшествий с детьми. С начала года на дорогах произошло более 160 аварий с участием юных пешеходов. 163 ребенка получили травмы, один погиб.