Жители тюменской Успенки, чьи дома пострадали из-за пожаров, отмечают новоселье

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Дом Валентины Панченко из села Успенка пожарным не удалось отстоять. Хозяева успели только вывезти документы и ценные вещи. Новое жилье супруги приобрели на компенсационные выплаты.
У семьи Людмилы Лепешкиной в пожаре погибли домашние животные и скот. В Успенке у нее была своя сыроварня — молоко давали козы. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Лепешкины не опустили руки. Людмила и ее отец воспользовались программой социального контракта, восстановили хозяйство. К зиме рассчитывают получить первую продукцию.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в общей сложности в Тюменском и Тобольском районах была оказана поддержка более 250 семьям, чье имущество пострадало весной из-за огненной стихии.
Напомним, в этом году на территории юга Тюменской области произошло более 190 лесных пожаров. Общая площадь земель, пострадавших от огня, составила 28,3 тысячи гектаров. Сумма ущерба превысила 298 миллионов рублей. Это практически в два раза больше, чем год назад — тогда размер ущерба достиг 164 миллионов рублей.