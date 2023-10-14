Жители тюменской Успенки, чьи дома пострадали из-за пожаров, отмечают новоселье

Напомним, в этом году на территории юга Тюменской области произошло более 190 лесных пожаров. Общая площадь земель, пострадавших от огня, составила 28,3 тысячи гектаров. Сумма ущерба превысила 298 миллионов рублей. Это практически в два раза больше, чем год назад — тогда размер ущерба достиг 164 миллионов рублей.