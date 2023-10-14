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Жители Тюменской области, чьи дома пострадали из-за огня, отмечают новоселье

Жители тюменской Успенки, чьи дома пострадали из-за пожаров, отмечают новоселье

14 октября 2023, 07:53
Фото: МЧС

Жители Тюменской области, чьи дома пострадали из-за огня, отмечают новоселье

Жители тюменской Успенки, где в мае этого года бушевали пожары, отмечают новоселье. Погорельцам из областного бюджета было выплачено более 100 миллионов рублей. Денежные средства пошли на восстановление жилья и хозяйства.

Дом Валентины Панченко из села Успенка пожарным не удалось отстоять. Хозяева успели только вывезти документы и ценные вещи. Новое жилье супруги приобрели на компенсационные выплаты.

У семьи Людмилы Лепешкиной в пожаре погибли домашние животные и скот. В Успенке у нее была своя сыроварня — молоко давали козы. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Лепешкины не опустили руки. Людмила и ее отец воспользовались программой социального контракта, восстановили хозяйство. К зиме рассчитывают получить первую продукцию.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в общей сложности в Тюменском и Тобольском районах была оказана поддержка более 250 семьям, чье имущество пострадало весной из-за огненной стихии.

Напомним, в этом году на территории юга Тюменской области произошло более 190 лесных пожаров. Общая площадь земель, пострадавших от огня, составила 28,3 тысячи гектаров. Сумма ущерба превысила 298 миллионов рублей. Это практически в два раза больше, чем год назад — тогда размер ущерба достиг 164 миллионов рублей.

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