СвЖД временно поставила «Ласточку» на маршрут Тюмень — Ишим

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:23
По данным компании, график движения и стоимость проезда не поменяются, билеты оформляются без указания мест. Все обязательства перевозчика по отношению к пассажирам выполняются.
«Решение о назначении „Ласточек“ принято в связи с необходимостью гарантийного сервисного обслуживания подвижного состава новой модификации ЭП2ДМ условиях специализированного ремонтного депо на станции Нижний Тагил», — пояснили в пресс-службе СвЖД.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменца жаловались на то, что на маршрут Тюмень — Ишим вновь запустили старые электрички. Новый электропоезд ЭП2ДМ совершил только один рейс 6 октября.