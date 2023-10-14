nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

СвЖД временно поставила «Ласточку» на маршрут Тюмень — Ишим

СвЖД временно поставила «Ласточку» на маршрут Тюмень — Ишим

14 октября 2023, 07:20
Фото: СвЖД
На железнодорожный маршрут Тюмень — Ишим запустили «Ласточку». Электропроезд будет курсировать между городами до 16 октября вместо нового ЭП2ДМ. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По данным компании, график движения и стоимость проезда не поменяются, билеты оформляются без указания мест. Все обязательства перевозчика по отношению к пассажирам выполняются.

«Решение о назначении „Ласточек“ принято в связи с необходимостью гарантийного сервисного обслуживания подвижного состава новой модификации ЭП2ДМ условиях специализированного ремонтного депо на станции Нижний Тагил», — пояснили в пресс-службе СвЖД.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменца жаловались на то, что на маршрут Тюмень — Ишим вновь запустили старые электрички. Новый электропоезд ЭП2ДМ совершил только один рейс 6 октября.

Читайте также:
В Тюмени цены на сахар взлетели более чем на 20%В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полициюТюменские власти закупают новые автобусы на 600 млн рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#СвЖД#Электрички#Поезд
Подпишитесь
Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки
Вчера, 11:01
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
Вчера, 06:40
«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области
Вчера, 10:13
«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми
Вчера, 09:23
«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури
Вчера, 07:37
«Был сложный бой»: про подвиг погибшего на СВО тюменского казака рассказала его жена
Вчера, 14:48