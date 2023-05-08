Сегодня тюменцы наблюдают невероятно красное солнце. Фото очевидецев

Тюменцы поделились в социальных сетях кадрами красного солнца из-за пожаров

Смог в Тюмени настолько затемнил солнце, что превратил звезду Галактики в «красного гиганта», как выразилась очевидцы в паблике Вконтакте «Старая башня». Сегодня тюменцы активно фотографируют его и делятся снимками в социальных сетях.