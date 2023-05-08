Сегодня тюменцы наблюдают невероятно красное солнце. Фото очевидецев

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Местные жители охарактеризовали сегодняшнее солнце как невероятно красное и большое. Они уверены в том, что оно выглядит так из-за пожаров.
Красный гигант — это звезда с огромным радиусом. Яркость такой звезды может превосходить солнечную в 10 тысяч раз.
Напомним, что сильное задымление в регионе началось с пожаров в селе Успенка. В дальнейшем дым охватил почти всю Тюменскую область.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе за майские праздники произошло 112 пожаров.