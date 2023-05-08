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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

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Сегодня тюменцы наблюдают невероятно красное солнце. Фото очевидецев

8 мая 2023, 15:53
Фото: Тюмень N 1

Тюменцы поделились в социальных сетях кадрами красного солнца из-за пожаров

Смог в Тюмени настолько затемнил солнце, что превратил звезду Галактики в «красного гиганта», как выразилась очевидцы в паблике Вконтакте «Старая башня». Сегодня тюменцы активно фотографируют его и делятся снимками в социальных сетях.

Местные жители охарактеризовали сегодняшнее солнце как невероятно красное и большое. Они уверены в том, что оно выглядит так из-за пожаров.

Красный гигант — это звезда с огромным радиусом. Яркость такой звезды может превосходить солнечную в 10 тысяч раз.

Напомним, что сильное задымление в регионе началось с пожаров в селе Успенка. В дальнейшем дым охватил почти всю Тюменскую область.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе за майские праздники произошло 112 пожаров.

Фото: ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Красное солнце#Дым#Пожар#Общество#Происшествия#Тюменцы#Новости тюмени#Ландшафтный пожар
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