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В одном из районов Тюменской области введен режим ЧС из-за пожаров

6 мая 2023, 06:16
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В лесах Тюменского района ввели режим ЧС

В лесах Тюменского района введен режим ЧС. Такое решение принято в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой.
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Тюмень
«Постановляю ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами с 00 час. 00 мин. 06.05.2023. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил Тюменского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запретить на территории Тюменского района в период действия режима ЧС въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, за исключением: должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный надзор в лесах», — указано в постановлении главы Тюменского района Светланы Ивановой.

Также в документе указано, что главам муниципальных образований необходимо оповестить население о введении режима ЧС в лесах всеми доступными способами и привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения

В настоящее время патрулирование в лесах Тюменского района усилено. Территории среды обитания животного мира обследуют, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе 4 мая произошел пожар в селе Успенка. Сгорели более десятка домов. Накануне губернатор региона Александр Моор провел встречу с жителями пострадавшего села и рассказал о том, какие меры поддержки будут им оказаны.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Происшествия#ЧС#Режим ЧС#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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