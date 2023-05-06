В одном из районов Тюменской области введен режим ЧС из-за пожаров

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
«Постановляю ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами с 00 час. 00 мин. 06.05.2023. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил Тюменского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запретить на территории Тюменского района в период действия режима ЧС въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, за исключением: должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный надзор в лесах», — указано в постановлении главы Тюменского района Светланы Ивановой.
Также в документе указано, что главам муниципальных образований необходимо оповестить население о введении режима ЧС в лесах всеми доступными способами и привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения
В настоящее время патрулирование в лесах Тюменского района усилено. Территории среды обитания животного мира обследуют, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе 4 мая произошел пожар в селе Успенка. Сгорели более десятка домов. Накануне губернатор региона Александр Моор провел встречу с жителями пострадавшего села и рассказал о том, какие меры поддержки будут им оказаны.