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В тюменской пожарной части появился пушистый хулиган

В тюменской пожарной части появился пушистый хулиган. Видео

10 октября 2023, 07:07
Фото: МЧС

В тюменской пожарной части появился пушистый хулиган

Пушистый новобранец тюменской 40-й пожарно-спасательной части начал потихоньку наводить свои порядки в новом доме. Сеня уже успел «потрудиться» ландшафтным дизайнером подоконника — украсил его землей из горшка с цветком.

За шкодное поведение огнеборцы дали ему прозвище Сеня-хулиган.

Хвостатый новобранец появился в 40-й пожарно-спасательной части Тюмени в конце сентября. Он пришел на смену своей старшей «коллеге» Марусе, которая уже порядка восьми лет несет «службу» в этом подразделении. По словам пожарных, Маруся взяла шефство над Сеней — учит ловить грызунов.

Видео: МЧС

Стоит заметить, что пушистые помощники имеются не только в 40-й пожарно-спасательной части. В МЧС России сформирован отряд «Семёнычи», состоящий из пушистых членов команды из пожарных частей регионов России. Он появился в мае этого года в память о погибшем тюменском коте-пожарном Семене, известном на всю страну.

Семен трагически погиб в конце апреля этого года — его сбила машина. Ему было всего четыре года и буквально один день знаменитый тюменский кот-пожарный, дослужившийся до звания прапорщика, не дожил до своего Дня рождения.

Котенка Семена в 135-ю пожарную часть принес начальник караула Виталий Домрачев. С того времени кот-пожарный жил в части. В 2022 году кот Семен участвовал в съемках передачи Первого канала «Видели видео?». После выхода в эфир о Семене узнала вся Россия.

Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
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Тюменскому коту-пожарному посвятили песню. Ее написал огнеборец из Ленинградской области Ростислав Балобин. Трогательный хит о пушистом герое теперь является гимном отряда «Семёнычи».

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