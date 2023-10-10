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Квартиры в Восточном округе Тюмени обогнали по ценам центр на 15%

Квартиры в Восточном округе Тюмени обогнали по ценам центр на 15%

10 октября 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Тюмени Восточный округ обогнал центр города по стоимости квартир на вторичном рынке. Средняя цена квадратного метра там составляет 135 тысяч рублей, тогда как в центре областной столицы «квадрат» стоит 116 тысяч.

В Калининском округе в среднем стоимость квадрата составляет 111 тысяч рублей, в Ленинском — 110 тысяч, сообщает «Росриэлт.ру».

По словам специалистов рынка недвижимости, высокая цена за квадратный метр вторичного жилья обусловлена относительно небольшой квадратурой в квартирографии Восточного микрорайона — здесь преимущественно на продажу выставлены студии и однокомнатные квартиры. Также на стоимость квадрата влияют хорошая транспортная инфраструктура, наличие в шаговой доступности торговых центров.

В целом с начала года стоимость квадратного метра «вторички» увеличилась на 10 тысяч рублей. Сегодня средняя цена однокомнатной квартиры составляет 4,6 миллионов рублей, трехкомнатной — 7,8 миллионов, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год цены на дачи выросли на 300 тысяч рублей. Самые недорогие дачные дома сегодня стоят в пределах 900 тысяч, тогда как годом ранее — 600 тысяч рублей.

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