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Печальная новость: легендарного кота-пожарного Семена не стало

30 апреля 2023, 14:46
Фото: telegram-канал "ПроБоровский"

Тюменский кот-пожарный Семен погиб 28 апреля 2023 года

Кот Семен из 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в telegram-канале «ПроБоровский».

В паблике «ЧС Тюмень» указали, что легендарный питомец погиб 28 апреля.

«Семён, ты всегда у нас в памяти!», — написал создатель публикации.

Обстоятельства, при которых кота сбил автомобиль, пока неизвестны.

От регионального ГУ МЧС информации по этому случаю не поступало.

Напомним, что Семена приютили в пожарной дружине благодаря начальнику караула Виталию Домрачеву. Диспетчер Ольга Зиновьева шила для него специальную одежду.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский кот Семен снялся в телевизионной передаче на Первом канале.

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#Елена Чебоксарова#Кот#Пожарные#Боровский поселок#Тюменский район#Общество#Новости тюмени
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