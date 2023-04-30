Печальная новость: легендарного кота-пожарного Семена не стало

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В паблике «ЧС Тюмень» указали, что легендарный питомец погиб 28 апреля.
«Семён, ты всегда у нас в памяти!», — написал создатель публикации.
Обстоятельства, при которых кота сбил автомобиль, пока неизвестны.
От регионального ГУ МЧС информации по этому случаю не поступало.
Напомним, что Семена приютили в пожарной дружине благодаря начальнику караула Виталию Домрачеву. Диспетчер Ольга Зиновьева шила для него специальную одежду.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский кот Семен снялся в телевизионной передаче на Первом канале.