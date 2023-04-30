Печальная новость: легендарного кота-пожарного Семена не стало

Тюменский кот-пожарный Семен погиб 28 апреля 2023 года

Кот Семен из 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в telegram-канале «ПроБоровский».

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