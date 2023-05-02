Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен

Кот, дослужившийся до звания прапорщика трудился в пожарно-спасательной части № 135. Семен был не только любимцем пожарных, но и настоящим другом, мурчащим в трудную минуту. безусловно он был и важным помощником — сотрудники части признавались, что повадки кота часто помогали определить — будет сегодня пожар или нет.