Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Семену было всего 4 года, он всего день не дожил до своего дня рождения.
«С прискорбием сообщаем, что наш всеми любимый кот-пожарный погиб при трагических обстоятельствах. Семён прогуливался вдоль оживленной автодороги, проходящей неподалеку от пожарной части, и был сбит проезжающим автомобилем. Мы глубоко переживаем потерю нашего „полосатого огнеборца“. В память о четвероногом друге мы подготовим и опубликуем посты с его фотографиями, которые еще не были размещены на его стене», — сообщает хозяйка Семена в его группе «Вконтакте».
Кот, дослужившийся до звания прапорщика трудился в пожарно-спасательной части № 135. Семен был не только любимцем пожарных, но и настоящим другом, мурчащим в трудную минуту. безусловно он был и важным помощником — сотрудники части признавались, что повадки кота часто помогали определить — будет сегодня пожар или нет.
«Если Семен хулиганит и пытается залезь на стенку, значит будет сегодня экстренный вызов и ЧП, а если он спокоен и отдыхает в диспетчерской, то смена будет спокойной», — рассказывали спасатели.
Поклонники пушистого спасателя искренне верят, что через какое-то время к части придет дух Семена в облике котенка и он воссоединиться со своими товарищами.
Котенка Семена в 135-ю часть принес один из сотрудников - начальник караула Виталий Домрачев, который из-за аллергии одного из членов семьи не смогли оставить его у себя дома. Но и расставаться с пушистым другом не хотелось, поэтому Сема стал жить в части и познавать тонкости мастерства пожарных.
Позже «человеческая мама» кота Ольга Зиновьева, диспетчер 135-й пожарно-спасательной части, сшила ему несколько комплектов формы. Также у кота, как и у остальных работников части есть свое место на построении.
«Кот Семен являлся неотъемлемой и важной частью боевого пожарного братства. Он не пропускал утренних построений личного состава, провожал караулы на тревожные выезды и встречал их с пожаров, с большим удовольствием составляя дружескую компанию», — говорят спасатели.
За особые заслуги в прошлом году Главным управлением МЧС России по Тюменской области Семену было присвоено его первое специальное звание — прапорщик внутренней службы.
О назначении, приуроченному к первому апреля, сотрудники части даже сняли видео, где показали, что Сема еще и соблюдал все обряды, положенные при получении новых звезд на маленьких погонах.
Также в 2022 году кот Семен снялся в программе на Первом канале, его пригласили на передачу «Видели видео?», после которой Семен стал популярен по всей стране. Зрителей поразила харизма кота и его природное очарование.
В социальных сетях кота-прапорщика регулярно публиковалась информация о его жизни в части и достижениях. Семен даже проходит теоретическое обучение вместе с коллегами и поддерживал их на соревнованиях.
Так, в прошлом году вместе с 8-кратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Виктором Кокляевым кот-пожарный Семен поддерживали пожарно-спасательные гарнизоны МЧС в соревнованиях «Кубок огня».
Для «Нашего города», по доброте душевной, Семен даже сделал репортаж с этих состязаний.
«Я всегда рад, когда мои друзья-пожарные применяют свои навыки в состязаниях. Я всегда желаю им сухих рукавов и спокойных смен. Они правильно делают, что поддерживают себя в форме. Мяу!», — подчеркнул тогда кот Семен (с кошачьего на человеческий перевела его «мама»).
Верим, что в сердцах коллег и поклонников Семен останется веселым, энергичным и харизматичным котом.