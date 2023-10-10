Тюменским родителям рассказали, почему нельзя наказывать школьника за плохие оценки

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
«Дети сами расстраиваются, когда терпят неудачу. Поэтому родителям важно выяснять, по какой причине школьник не знает материал. Нужно ему понизить уровень тревожности, чтобы он не боялся получать плохие оценки. А после узнать, что ему нужно, чтобы оценки стали лучше», — пояснила Наталья Наумова.
По словам психолога, у школьника должно быть ощущение защищенности родителями — он должен быть уверенным в том, что семья заботиться о нем. Если родители будут каждый раз наказывать за плохие оценки в школе, у ребенка на подсознательном уровне возникнет чувство обиды на родителей.
Наталья Наумова подчеркнула, что важно донести до ребенка, что оценка показывает то, насколько хорошо усвоен материал. И если она плохая, это означает, что данной теме следует уделить больше внимания, пишет «Саратов 24».