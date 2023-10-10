Тюменским родителям рассказали, почему нельзя наказывать школьника за плохие оценки

По словам психолога, у школьника должно быть ощущение защищенности родителями — он должен быть уверенным в том, что семья заботиться о нем. Если родители будут каждый раз наказывать за плохие оценки в школе, у ребенка на подсознательном уровне возникнет чувство обиды на родителей.