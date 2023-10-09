«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков сообщил, что в рамках осеннего призыва, с октября по декабрь 2023 года на военную службу из Тюменской области будет призвано 1600 человек.
«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 января 1998 г. № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу подлежат все выпускники образовательных учреждений годные по состоянию здоровья и не имеющие право на отсрочку или освобождения от призыва на военную службу», — пояснил Чирков.
Однако более 100 жителей Тюменской области на этот период получили отсрочку на период работы в организациях определенных указами президента Российской Федерации и постановлениями Правительства.
Отметим, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с указом президента от 2 марта 2022 г. N 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» предоставляется гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва. Также важным фактором является наличие высшего образования по специальностям и направлениям подготовки по перечню из 75 направлений.
В военном комиссариате Тюменской области также пояснили, что за уклонение от исполнения воинской обязанности гражданина могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.
«Меры наказания определены кодексом об административных правонарушений и уголовно — процессуальным кодексом. Решение об избрании меры наказания принимается судом в отношении гражданина персонально. Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2023 г. № 404 — ФЗ внесены изменения в „Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“ о значительном увеличении штрафов за уклонения граждан от исполнения воинской обязанности», — сообщил Сергей Чирков.
Напомним, что с 1 октября штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 30 тысяч рублей. Ранее санкция за это деяние предусматривала штраф в размере от 500 рублей до 3 000.
На сегодняшний день уважительной причиной неявки гражданина в военкомат по повестке является:
Вдобавок, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных, например, семейном положении, образовании, работе или переезде, то ему будет грозить наказание в размере до 5 тысяч рублей.
Вводится ответственность и для работодателей за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.
Вопрос о второй волне мобилизации рождает множество слухов и домыслов. Однако на сегодняшний день достоверной информации о предстоящем наборе военных в зону СВО — нет. В политической элите страны в последнее время регулярно говорят о том, что осенью текущего года второй волны частичной мобилизации, как и всеобщей — не будет.
Все «доказательства» предстоящего наборе мужчин на специальную военную операцию власти называют «фейками». Федеральные власти рекомендуют доверять только официальным источникам и не поддаваться провокациям.
Однако в Тюмени и за ее пределами широкое распространение получила версия с частичной мобилизацией после весенних выборов. В частности, такие выводы делаются на основании ужесточения штрафов за неявку, об этом говорит тюменский юрист Роман Матвеев.
«Проблема в том, что правительство и Госдума пытаются за короткое время ужесточить наказания для военнообязанных. Возможно это делается для того, чтобы в следующую волну мобилизации избежать проблем, которые были выявлены в ходе первой волны. Потому что много было жалоб от граждан, что у них некорректные данные были в военкомате, военкоматы жаловались в Генштаб часто, что люди не проживают по месту жительства. Я полагаю, что вносятся поправки именно из-за этого. Также предположу, основываясь актуальной новостной повестке, что вторая волна мобилизации будет только после президентских выборов. Но это лишь домыслы. Разумеется нас никто не спросит и президент с министром обороны сами примут решение», — рассуждает Матвеев.
Он также полагает, что поправки стали вынужденной мерой, чтобы стимулировать граждан, ибо в ходе первой волны мобилизации некоторые граждане по повестке не явились, но нормативно-правовых актов для привлечения их к ответственности ранее не существовало в действующем законодательстве.