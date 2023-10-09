«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу

Отметим, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с указом президента от 2 марта 2022 г. N 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» предоставляется гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва. Также важным фактором является наличие высшего образования по специальностям и направлениям подготовки по перечню из 75 направлений.