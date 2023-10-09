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В военном комиссариате сообщили, что 1600 тюменцев призовут на военную службу

«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу

9 октября 2023, 03:37
Фото: 1MI
В военном комиссариате сообщили, что 1600 тюменцев призовут на военную службу

В военном комиссариате сообщили, что 1600 тюменцев призовут на военную службу

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Тюменской области полковник Сергей Чирков сообщил «Нашему городу», что в октябре–декабре 2023 года военкоматом будет призвано 1600 человек. Также уклонистов будут привлекать к ответственности с учетом ужесточения федерального закона.

Кого будут призывать в армию?

Врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков сообщил, что в рамках осеннего призыва, с октября по декабрь 2023 года на военную службу из Тюменской области будет призвано 1600 человек.

«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 января 1998 г. № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу подлежат все выпускники образовательных учреждений годные по состоянию здоровья и не имеющие право на отсрочку или освобождения от призыва на военную службу», — пояснил Чирков.

Однако более 100 жителей Тюменской области на этот период получили отсрочку на период работы в организациях определенных указами президента Российской Федерации и постановлениями Правительства.

Отметим, что право на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с указом президента от 2 марта 2022 г. N 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» предоставляется гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года до начала призыва. Также важным фактором является наличие высшего образования по специальностям и направлениям подготовки по перечню из 75 направлений.

Кому по закону положена отсрочка от призыва?
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Что грозит уклонистам?

В военном комиссариате Тюменской области также пояснили, что за уклонение от исполнения воинской обязанности гражданина могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

«Меры наказания определены кодексом об административных правонарушений и уголовно — процессуальным кодексом. Решение об избрании меры наказания принимается судом в отношении гражданина персонально. Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2023 г. № 404 — ФЗ внесены изменения в „Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“ о значительном увеличении штрафов за уклонения граждан от исполнения воинской обязанности», — сообщил Сергей Чирков.

Напомним, что с 1 октября штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 30 тысяч рублей. Ранее санкция за это деяние предусматривала штраф в размере от 500 рублей до 3 000.

На сегодняшний день уважительной причиной неявки гражданина в военкомат по повестке является:

  • заболевание — утрата трудоспособности;
  • тяжёлое состояние здоровья или похороны близкого родственника, в число которых входят родители, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки;
  • препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, или иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учёт или судом.

Вдобавок, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных, например, семейном положении, образовании, работе или переезде, то ему будет грозить наказание в размере до 5 тысяч рублей.

Вводится ответственность и для работодателей за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

«50 тысяч рублей за неявку»: новый закон увеличит штрафы для тюменских уклонистов
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Будет ли мобилизация?

Вопрос о второй волне мобилизации рождает множество слухов и домыслов. Однако на сегодняшний день достоверной информации о предстоящем наборе военных в зону СВО — нет. В политической элите страны в последнее время регулярно говорят о том, что осенью текущего года второй волны частичной мобилизации, как и всеобщей — не будет.

Все «доказательства» предстоящего наборе мужчин на специальную военную операцию власти называют «фейками». Федеральные власти рекомендуют доверять только официальным источникам и не поддаваться провокациям.

«Новая волна?»: в Тюмени заговорили о повторной мобилизации
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Однако в Тюмени и за ее пределами широкое распространение получила версия с частичной мобилизацией после весенних выборов. В частности, такие выводы делаются на основании ужесточения штрафов за неявку, об этом говорит тюменский юрист Роман Матвеев.

«Проблема в том, что правительство и Госдума пытаются за короткое время ужесточить наказания для военнообязанных. Возможно это делается для того, чтобы в следующую волну мобилизации избежать проблем, которые были выявлены в ходе первой волны. Потому что много было жалоб от граждан, что у них некорректные данные были в военкомате, военкоматы жаловались в Генштаб часто, что люди не проживают по месту жительства. Я полагаю, что вносятся поправки именно из-за этого. Также предположу, основываясь актуальной новостной повестке, что вторая волна мобилизации будет только после президентских выборов. Но это лишь домыслы. Разумеется нас никто не спросит и президент с министром обороны сами примут решение», — рассуждает Матвеев.

Он также полагает, что поправки стали вынужденной мерой, чтобы стимулировать граждан, ибо в ходе первой волны мобилизации некоторые граждане по повестке не явились, но нормативно-правовых актов для привлечения их к ответственности ранее не существовало в действующем законодательстве.

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