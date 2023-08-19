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«Он мог быть в отпуске сейчас»: в зоне СВО погиб 24-мобилизованный тюменец

«Он мог быть в отпуске сейчас»: в зоне СВО погиб 24-мобилизованный тюменец

19 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI
24-летний мобилизованный тюменец Андрей Локоткин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 августа в Запорожской области — военный получил смертельное ранение при выполнение боевого задания.
Сюжет
Тюмень
Фото: Подслушано Богандинский \ Тюмень

По словам сослуживца погибшего бойца Максима, Андрей принимал участие в СВО с 25 ноября 2022 года, службу проходил в саперном полку. В ночь с четверга на пятницу его рота попала в засаду во время выезда на боевое задание. Погибли четыре человека, остальные военные с травмами были доставлены в госпиталь.

«Он мой одноклассник, вместе учились в одной школе в поселке Богандинский. В ноябре прошлого года меня, Андрея и еще нескольких ребят по мобилизации призвали в Вооруженные силы. Службу проходили в 90-м саперном полку. В момент трагедии я находился в отпуске, в Богандинском. Мы с ним планировали поехать в отпуск вместе, но он в последний момент отказался — решил взять его в октябре», — рассказал «Нашему Городу» Максим.

По словам Максима, когда состоятся похороны Андрея — пока неизвестно. В настоящее время тело бойца находится в Ростове-на-Дону. Документы, подтверждающие гибель военного, уже поступили в военкомат.

У Андрея остались мама и девушка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17 августа прошли церемония прощания и похороны погибшего в зоне СВО Игоря Кипрюшина. У погибшего военного осталась жена Катерина, с которой они прожили вместе почти 15 лет.

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