«Он мог быть в отпуске сейчас»: в зоне СВО погиб 24-мобилизованный тюменец

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По словам сослуживца погибшего бойца Максима, Андрей принимал участие в СВО с 25 ноября 2022 года, службу проходил в саперном полку. В ночь с четверга на пятницу его рота попала в засаду во время выезда на боевое задание. Погибли четыре человека, остальные военные с травмами были доставлены в госпиталь.
«Он мой одноклассник, вместе учились в одной школе в поселке Богандинский. В ноябре прошлого года меня, Андрея и еще нескольких ребят по мобилизации призвали в Вооруженные силы. Службу проходили в 90-м саперном полку. В момент трагедии я находился в отпуске, в Богандинском. Мы с ним планировали поехать в отпуск вместе, но он в последний момент отказался — решил взять его в октябре», — рассказал «Нашему Городу» Максим.
По словам Максима, когда состоятся похороны Андрея — пока неизвестно. В настоящее время тело бойца находится в Ростове-на-Дону. Документы, подтверждающие гибель военного, уже поступили в военкомат.
У Андрея остались мама и девушка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17 августа прошли церемония прощания и похороны погибшего в зоне СВО Игоря Кипрюшина. У погибшего военного осталась жена Катерина, с которой они прожили вместе почти 15 лет.