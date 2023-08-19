«Он мог быть в отпуске сейчас»: в зоне СВО погиб 24-мобилизованный тюменец

По словам сослуживца погибшего бойца Максима, Андрей принимал участие в СВО с 25 ноября 2022 года, службу проходил в саперном полку. В ночь с четверга на пятницу его рота попала в засаду во время выезда на боевое задание. Погибли четыре человека, остальные военные с травмами были доставлены в госпиталь.