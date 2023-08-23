nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Росгвардия набирает тюменцев для службы по контракту в ЛНР и ДНР

Росгвардия набирает тюменцев для службы по контракту в ЛНР и ДНР

23 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI
О наборе контрактников для службы на территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик объявило управление Росгвардии по Тюменской области. На военную службу требуются солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры.
Сюжет
Тюмень

Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей. Кандидат должен быть моложе 50 лет, иметь гражданство РФ и образование не ниже среднего.

Гражданам, заключившим контракт, предоставляется ряд льгот:

  • полное медицинское обеспечение,
  • основной отпуск 30 календарных дней, дополнительный отпуск за стаж до 15 дней + предоставление дней для проезда к месту проведения отпуска и обратно,
  • выплата компенсаций за аренду жилья,
  • право выхода на пенсию после 20 лет выслуги,
  • ежегодная материальная помощь,
  • страхование государством жизни и здоровья, приобретение жилья по «военной ипотеке»,
  • первоочередной порядок зачисления детей военнослужащих в детские сады и школы,
  • льготная выслуга лет, один день за три,
  • отсрочка платежей по кредитам и ипотеке на время контракта,
  • присвоение статуса ветерана боевых действий.
Экс-депутат Тюменской облдумы, обвиненный в экстремизме, отправился на СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области военкоматы в шесть раз подняли зарплаты контрактникам — с 35 до 226 рублей. На сегодняшний день требуются более 300 бойцов.

Читайте также:
В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Премьер»Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадовБабье лето продлится 3 дня: тюменцам обещают жару в сентября
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Росгвардия#Донбасс#Контрактники
Подпишитесь
В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики
Сегодня, 03:59
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Сегодня, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Сегодня, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Сегодня, 01:00
Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии
Вчера, 08:14
От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлеб
Сегодня, 05:42