Росгвардия набирает тюменцев для службы по контракту в ЛНР и ДНР

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей. Кандидат должен быть моложе 50 лет, иметь гражданство РФ и образование не ниже среднего.
Гражданам, заключившим контракт, предоставляется ряд льгот:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области военкоматы в шесть раз подняли зарплаты контрактникам — с 35 до 226 рублей. На сегодняшний день требуются более 300 бойцов.