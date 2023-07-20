«50 тысяч рублей за неявку»: новый закон увеличит штрафы для тюменских уклонистов

Еще одной инициативой стало введение наказания за неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации, сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей. Дополнительно планируется введение наказания в 25 тысяч рублей за уклонение от медобследования по направлению призывной комиссии. Такая же санкция будет грозить тем, кто испортил или потерял документ воинского учета.