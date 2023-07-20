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«50 тысяч рублей за неявку»: новый закон увеличит штрафы для тюменских уклонистов

20 июля 2023, 09:56
Фото: 1MI

Тюменцев ждет повышение штрафов за неявку в военкомат

Штраф увеличили более чем в 16 раз.
Сюжет
Закон

В Госдуме предложили наказывать за неявку в военкомат штрафов в 50 тысяч рублей, ранее санкция предусматривала обязательную выплату в 3 тысяч рублей. Также предлагается наказывать за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы. Нарушение может обойтись в 20 тысяч рублей штрафа.

Еще одной инициативой стало введение наказания за неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации, сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей. Дополнительно планируется введение наказания в 25 тысяч рублей за уклонение от медобследования по направлению призывной комиссии. Такая же санкция будет грозить тем, кто испортил или потерял документ воинского учета.

Тюменский юрист Игорь Шадрин считает, что новые изменения стали вынужденной мерой после последних призывов граждан.

«События последнего года показали, что не хватает мер, которые бы стимулировали призванных явиться в военкомат. Былой штраф за неявку был не таким значительным, а потому случались прецеденты, когда человеку было проще выплатить этот штраф и никуда не идти. Сейчас более крупная сумма должна минимизировать этот пробел», — считает он.
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Стоит также указать, что на сегодняшний день уважительной причиной неявки гражданина в военкомат по повестке является:

  • заболевание — утрата трудоспособности;
  • тяжёлое состояние здоровья или похороны близкого родственника, в число которых входят родители, дети, братья, сестры, бабушки и дедушки;
  • препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, или иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учёт или судом.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что уклонисты от призыва в ВС РФ не смогут сдавать экзамены на права. Следить за теми, кто не пришел в военкомат надзорному органу поможет интегрированная база данных.

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