В Федеральном законе № 53 «О воинской обязанности и военной службе» указывается, кто подлежит призыву и должен исполнять воинские обязанности. К ним относятся следующие категории граждан:
Согласно ФЗ-53 ст. 24, есть лица, имеющие право на отсрочку и освобождение от призыва в армию.
Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
Помимо этого, право на отсрочку предоставляется в связи с прохождением обучения или если соответствующее право дано на основании указов президента РФ, который является верховным главнокомандующим ВС России.
Согласно информации из fedpress.ru, во время осеннего призыва в Тюмени в армию заберут около 1600 срочников. В регионе 1 ноября стартовала призывная кампания. Военком Алексей Куличков дал комментарий, что служащих по призыву не задействуют в СВО, они не будут проходить службу в зоне боевых действий и на присоединенных территориях.
За уклонение от исполнения воинской обязанности предусматривается ответственность. Меры наказания прописаны в ст. 328 Уголовного кодекса РФ.
Избежать ответственности за неявку в военкомат можно, если причина, почему человек не прибыл, была уважительной. Это может быть болезнь или обстоятельства непреодолимой силы, тяжелое состояние близкого родственника и т. д. Если причина не признана уважительной, гражданин будет нести наказание согласно действующему законодательству.
С 1 ноября начался призыв граждан РФ на срочную службу. Он будет продолжаться до 31 декабря. Всего по России должны призвать 120 тысяч человек. Отмечается, что сроки призыва были перенесены на месяц в связи с мероприятиями по частичной мобилизации.
Гражданам, которые подлежат призыву, выдаются повестки лично и под подпись. В документе обязательно должна быть указана причина вызова в комиссариат. На повестке ставится подпись комиссара и печать военкомата. После получения документа призывнику следует прибыть по адресу, который указан в повестке, к назначенному времени.