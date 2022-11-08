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Кому по закону положена отсрочка от призыва?

8 ноября 09:20
Фото: mil.ru
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
После начала осеннего призыва в Тюмени актуален вопрос, что будет за неявку в военкомат. Ответственность предусмотрена за неявку по повестке при призыве и частичной мобилизации. Подробнее — в материале.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?

В Федеральном законе № 53 «О воинской обязанности и военной службе» указывается, кто подлежит призыву и должен исполнять воинские обязанности. К ним относятся следующие категории граждан:

  • лица мужского пола 18-27 лет, которые состоят на воинском учете;
  • лица мужского пола 18-27 лет, которые не состоят на воинском учете, но обязанные состоять, и не пребывающие в запасе. 

Согласно ФЗ-53 ст. 24, есть лица, имеющие право на отсрочку и освобождение от призыва в армию. 

Кто по закону может быть освобожден от призыва?
Фото: mil.ru

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:

  • признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до одного года;
  • занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем;
  • являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры;
  • имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
  • имеющим двух и более детей;
  • имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
  • поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы РФ;
  • имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
  • депутата Госдумы РФ, законодательных органов государственной власти субъектов РФ, представительных органов муниципальных образований и глава муниципальных образований.
Кто по закону может быть освобожден от призыва?
Фото: mil.ru

Помимо этого, право на отсрочку предоставляется в связи с прохождением обучения или если соответствующее право дано на основании указов президента РФ, который является верховным главнокомандующим ВС России. 

Согласно информации из fedpress.ru, во время осеннего призыва в Тюмени в армию заберут около 1600 срочников. В регионе 1 ноября стартовала призывная кампания. Военком Алексей Куличков дал комментарий, что служащих по призыву не задействуют в СВО, они не будут проходить службу в зоне боевых действий и на присоединенных территориях. 

Кто по закону может быть освобожден от призыва?
Фото: mil.ru

Ответственность за неявку в военкомат по повестке

За уклонение от исполнения воинской обязанности предусматривается ответственность. Меры наказания прописаны в ст. 328 Уголовного кодекса РФ. 

  1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
  2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Избежать ответственности за неявку в военкомат можно, если причина, почему человек не прибыл, была уважительной. Это может быть болезнь или обстоятельства непреодолимой силы, тяжелое состояние близкого родственника и т. д. Если причина не признана уважительной, гражданин будет нести наказание согласно действующему законодательству. 

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: 1MI

С 1 ноября начался призыв граждан РФ на срочную службу. Он будет продолжаться до 31 декабря. Всего по России должны призвать 120 тысяч человек. Отмечается, что сроки призыва были перенесены на месяц в связи с мероприятиями по частичной мобилизации. 

Гражданам, которые подлежат призыву, выдаются повестки лично и под подпись. В документе обязательно должна быть указана причина вызова в комиссариат. На повестке ставится подпись комиссара и печать военкомата. После получения документа призывнику следует прибыть по адресу, который указан в повестке, к назначенному времени.

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: mil.ru
#Частичная мобилизация#Призыв#Военная служба
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