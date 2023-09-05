«Новая волна?»: в Тюмени заговорили о повторной мобилизации

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В сети широкое распространение получает фотография документа, якобы, подписанного Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в котором указано, что для доукомплектования воинских частей, задействованных в специальной военной операции, требуется призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 человек. Рядом с «подписью» Шойгу указано, что приказ вступает в силу в 11 сентября текущего года.
«Документ» быстро разлетелся по телеграм-каналасм и другим социальным сетям, вызвав у горожан панику. Однако в правительстве Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что по нашему региону слух не разлетелся.
«У нас нет в мониторинге ничего подобного, поэтому мы не можем комментировать то, чего нет», — сообщили изданию в правительстве области.
Однако ряд губернаторов других регионов уже высказались о том, что заявление является фейковым и никакого приказа выпущено не было. С опровержением выступил и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изданию ТАСС он сообщил, что «это полная ерунда» и «фейковый документ», который был сделан противниками России и специально вброшен в социальные сети.
«Не надо на это реагировать и не надо обращать внимание. Сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», — заявил Картаполов журналистам.
Несмотря на опровержения, многие горожане сейчас находятся в напряжении и ждут официального комментария главы области. Однако тюменские юристы уже также уверены в том, что документ не является подлинным.
«Вы можете себе представить, что кто-то может вот так подойти и в лоб сфотографировать такой важный документ? Нет, так просто это не делается. К тому же в документе нет печати, что существенно отличает документ от подлинника», — рассуждает юрист Игорь Шадрин.
Он также убежден, что такой вброс создан исключительно для того, чтобы создать панику в регионах России.
«У нас впереди президентские выборы и такими действиями авторы фейка пытаются вызвать недоверие к действующей власти. Я не буду предполагать, кто решил сделать такую рассылку, но думаю вы и сами догадываетесь кому это может быть выгодно», — сказал Шадрин.
Ранее тюменские юристы, анализируя нововведения в части ужесточения явки по призыву и частичной мобилизации, уже предполагали, что вторая волны вполне допустима.
«Возможно поправки в законы вносятся для того, чтобы в следующую волну мобилизации избежать проблем, которые были выявлены в ходе первой волны. Потому что много было жалоб от граждан, что у них некорректные данные были в военкомате, военкоматы жаловались в Генштаб часто, что люди не проживают по месту жительства. Я полагаю, что вносятся поправки именно из-за этого», — рассуждает Матвеев.
Однако также бытует мнение, что новый набор военный на СВО в рамках частичной мобилизации может произойти в ближайшие 6-7 месяцев.
«Я предположу, основываясь актуальной новостной повестке, что вторая волна мобилизации будет только после президентских выборов. Но это лишь домыслы. Разумеется нас никто не спросит и президент с министром обороны сами примут решение», — говорит тюменский юрист Роман Матвеев.
Сейчас военный комиссариат Тюменской области заявлял лишь о наборе контрактников. Было опубликовано сотни вакансий. Всего набирают 364 человека. Нужны стрелки — 105 человек, разведчики — 45, командиры отряда — 10, водители автомобиля — 35 и другие военные.
Сейчас тюменские военные могут рассчитывать на зарплату от 204 до 226 тысяч рублей в месяц. Их отправят в зону СВО. Вленный комиссариат Тюменской области рекомендует жителям верить только проверенной информации из официальных источников и игнорировать сомнительные заявления и подобные «инсайды».