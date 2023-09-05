«Новая волна?»: в Тюмени заговорили о повторной мобилизации

Однако ряд губернаторов других регионов уже высказались о том, что заявление является фейковым и никакого приказа выпущено не было. С опровержением выступил и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изданию ТАСС он сообщил, что «это полная ерунда» и «фейковый документ», который был сделан противниками России и специально вброшен в социальные сети.