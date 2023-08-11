Тюменским бойцам СВО выдали долгожданные ветеранские удостоверения

И сегодня, 11 августа в торжественной обстановке, 15 мужчинам, вернувшимся с зоны СВО вручили эти удостоверения. Среди ветеранов были, как те, кто был призван в рамках частичной мобилизации, контрактники и бойцы добровольческих формирований, в частности добровольцы отряда «БАРС». В рядах ветеранов стояли, как опытные военные, так и молодые парни, добровольно отправившиеся в зону боевых действий.