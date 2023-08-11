Тюменским бойцам СВО выдали долгожданные ветеранские удостоверения

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
За два месяца работы филиала Фонда «Защитники Отечества» по Тюменской области, координаторам поступило порядка 900 обращений. 30% из них связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и помощью в восстановлении документов для получения данного удостоверения. Для оперативного решения данных вопросов филиалом Фонда и областным военкоматом заключено соглашение о сотрудничестве. Ведь на данный момент получение удостоверения ветерана боевых действий — один из самых актуальных запросов.
«Такое сотрудничество дает свои результаты. При нашем содействии уже выданы 60 удостоверений. Совместная работа продолжается. С любыми вопросами ветераны СВО могут обращаться к координаторам госфонда „Защитники Отечества“. Тюменские бойцы каждый день с честью выполняют свой воинский долг. Наша первая задача — позаботиться о них дома», — рассказала руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области Динара Поштаренко.
И сегодня, 11 августа в торжественной обстановке, 15 мужчинам, вернувшимся с зоны СВО вручили эти удостоверения. Среди ветеранов были, как те, кто был призван в рамках частичной мобилизации, контрактники и бойцы добровольческих формирований, в частности добровольцы отряда «БАРС». В рядах ветеранов стояли, как опытные военные, так и молодые парни, добровольно отправившиеся в зону боевых действий.
«Нам не хватало такого места. Система пока работает с перебоями, а обратиться с вопросом не знаешь куда. Поэтому такой фонд был необходим. Надеюсь, что все товарищи смогут получить все то, что им положено», — рассказал один из добровольцев.
Работу фонда высоко оценил и исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин, он подчеркнул, что здесь действительно искренне заботятся о бойцах и специалисты готовы разделять проблемы ветеранов.
«Это хорошее место. Работы сейчас у фонда много и надеюсь, что здесь смогут помочь тем, кто в этом нуждается. Сейчас остро стоит вопрос с ветеранскими удостоверениями и мы видим, что он решается», — сказал общественник.
С фонде готовы принять каждого, у кого возникли проблемы или вопросы к способам получения мер поддержки от региона и необходимых документов. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, Динара Поштаренко подчеркивает, что за каждым обратившимся будет закреплен социальный координатор, который будет сопровождать ветеранов по всем возникающим вопросам.
После вручения удостоверений прошла неформальная встреча коллектива филиала с ветеранами. Координаторы рассказали о направлениях работы фонда и уже разработанных общественных проектах, в которых могут принять участие защитники Отечества и их семьи.
Так, вскоре для наших ветеранов планируется проведение мастер-класса, тренировки и соревнования по снукеру, картингу, горнолыжному спорту.
«Филиал фонда должен стать для ветеранов и их семей не только местом, где они смогут получить необходимые меры поддержки, но и вторым домом, в котором семьи смогут встречаться, общаться, поддерживать друг друга», — считает руководитель филиала.
Напомним, что дети ветеранов боевых действий в Тюменской области обучающиеся в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования, обеспечиваются бесплатным горячим питанием, а учащиеся 1-6 классов — еще и бесплатными группами продленного дня. Для малышей гарантировано внеочередное устройство в детские сады без оплаты за присмотр и уход, для школьников — бесплатные занятия в учреждениях дополнительного образования.
Недавно в регионе был принят закон, благодаря которому ветеранам разрешено не платить транспортный налог на одну из машин в семье, если мощность ее двигателя не превышает 150 лошадиных сил.
Также 100 тысяч рублей положено гражданам, заключившим контракт, или мобилизованным. Тюменцам, получившим ранение в ходе СВО, дают единовременную выплату в 1 млн рублей. Семьям погибших выплачивается 3 млн рублей и еще 65 тысяч рублей выделяется на погребение.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что родители тюменского военного, попавшего под обстрел в зоне СВО в августе 2022 года, уже год пытаются найти сына. 11 августа прошлого он отправил родным короткое сообщение «Пойдем в бой». После этого Жанат пропал.