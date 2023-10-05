Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 октября

В Заводоуковске 5 октября пройдет без осадков. Ожидается солнечная погода, скорость ветра южного и юго-западного направлений будет достигать 2,7-5,1 м/с. Утром температура воздуха составит +8…+9, к полудню столбики термометров поднимутся до +17…+19, в темное время суток не опустятся ниже +6…+12.