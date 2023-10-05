Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 октября

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В Тюмени в четверг, 5 октября, ожидается солнечная погода, юго-западный и юный ветер 2,7-6 м/с. Утром термометры покажут +9…+10, к полудню воздух прогреется до +17…+19. В вечерние и ночные часы термометры покажут +8…+12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:48, закат в 18:04, продолжительность дня 11 часов 16 минут.
В Тобольске в четверг ожидается малооблачная погода, ветер юго-западного и южного направлений до 2,5-5 м/с. В утренние часы температура воздуха составит +9…+10, к обеду потеплеет до +16…+18. В вечерние и ночные часы ожидается +7…+12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:38, закат в 17:52, продолжительность дня 11 часов 14 минут.
В Ялуторовске в четверг метеорологи обещают малооблачную и солнечную погоду, ветер южного и юго-западного направление до 6,5 м/с. Утром термометры покажут +9…+8, к полудню воздух прогреется до +17…+19. В вечерние и ночные часы термометры покажут +7…+12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:45, закат в 18:01, продолжительность дня 11 часов 16 минут.
В Заводоуковске 5 октября пройдет без осадков. Ожидается солнечная погода, скорость ветра южного и юго-западного направлений будет достигать 2,7-5,1 м/с. Утром температура воздуха составит +8…+9, к полудню столбики термометров поднимутся до +17…+19, в темное время суток не опустятся ниже +6…+12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:44, закат в 18:00, продолжительность дня 11 часов 16 минут.
В Ишиме четверг, 5 октября, синоптики обещают солнечную погоду. Утром термометры покажут +8…+10, к обеду потеплеет до +17…+19, в темное время суток температура воздуха составит +8…+12. В течение дня будет дуть ветер юго-западного и южного направлений со скоростью до 3,2-5,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:32, закат в 17:49, продолжительность дня 11 часов 17 минут.