Второй раз за 20 минут: в Тюмени дважды прозвучали сигналы сирен

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Ранее по каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк, Радио Россия, Вести FM» дикторы радио и телевидения ранее дикторы передали информацию о произошедшей ситуации и дали рекомендации гражданам по действиям в данной ситуации.
Напомним, что проверка систем оповещения в Тюмени должны была состояться в период в 10:40 до 11:10. В запланированное время системы не включились из-за проблем с наладкой оборудования.