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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Тюмени дважды прозвучали сигналы сирен

Второй раз за 20 минут: в Тюмени дважды прозвучали сигналы сирен

4 октября 2023, 07:32
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени дважды прозвучали сигналы сирен

В Тюмени второй раз за последние 20 минут включились сирены. По всей видимости, они прозвучали для тех, кто не расслышал их с первого раза.
Видео: nashgorod.ru

Ранее по каналам телевидения входящих в мультиплекс 1 и по радио «Маяк, Радио Россия, Вести FM» дикторы радио и телевидения ранее дикторы передали информацию о произошедшей ситуации и дали рекомендации гражданам по действиям в данной ситуации.

Напомним, что проверка систем оповещения в Тюмени должны была состояться в период в 10:40 до 11:10. В запланированное время системы не включились из-за проблем с наладкой оборудования.

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#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка систем оповещения
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