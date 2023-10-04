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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

Власти Тюмени рассматривают вопрос повышения тарифов ЖКХ

Власти Тюмени рассматривают вопрос повышения тарифов ЖКХ

4 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Тюменской области скорректируют тарифы ЖКХ на 2024 год. В настоящее время идет рассмотрение материалов, обосновывающих величину тарифов. Установить их планируют до конца декабря 2023 года.

В информационном центре правительстве Тюменской области пояснили, что рост тарифов не ограничен законодательством. Максимальный рост могут утвердить в федеральном центре, но пока такого документа для Тюменской области нет, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 9,8%. Такие данные следуют из опубликованного Министерством экономического развития РФ прогноза о социально-экономическом развитии России.

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