В Тюмени открыли обновленное здание библиотеки в рамках наказов жителей депутатам

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В торжественной церемонии открытия приняли участие директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, глава города Руслан Кухарук, депутаты Наталия Путина и Вадим Долгих, Почетный гражданин города Тюмени Леонид Окунев, представители администрации Тюмени, писательского сообщества, общественники.
В новом здании, которое состоит из восьми залов, кроме доступа к большому книжному фонду появилась возможность работы на компьютерах и планшетах, открылся кабинет робототехники, студия мультипликации, поставлено инклюзивное оборудование.
Наказ избирателей реализован в рамках национального проекта «Культура». Особенностью этого района Восточного округа является достаточно старая застройка, существуют проблемы с организацией досуга. Безусловно, есть театр «Ангажемент», ДК «Современник», но эта библиотека была очень востребованной. Прежняя была маленькой, не отвечала требованиям времени, — прокомментировала депутат Наталия Путина.
Работы начались в феврале 2023 года. За это время Наталия Путина не раз посещала учреждение, контролируя ход ремонта. Конечный результат, по ее словам, вызывает восторг. Здесь работают помещения для взрослых читателей, зал детской литературы, появилась комната для занятий малышей и их мам. В большом зале стало возможно проведение встреч, его же можно использовать для показа кино.
Это уже третья модельная библиотека, открывшаяся в Тюмени в рамках реализации национального проекта. Важно было не просто капитально отремонтировать помещения, а создать культурно-образовательное пространство, которое позволит собрать жителей разных возрастов и увлечений, причем не только Восточного округа, но и всей Тюмени. При разработке концепции модернизации библиотеки мы изучили мнение постоянных читателей, что они хотели бы здесь видеть. Создали рабочее место со всей необходимой материально-технической базой, в том числе для проведения мастер-классов и организации досуговой деятельности, — отметил глава города Руслан Кухарук.
В число почетных гостей мероприятия вошел российский биатлонист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев. Он высоко оценил уровень технической оснащенности библиотеки, отметил наличие спортивной литературы и пожелал учреждению дальнейшего процветания.
В завершении встречи директор Центральной городской библиотечной системы Наталья Некрасова познакомила собравшихся с коллективом «Олимпа».
У общества есть запрос на образование, на смыслы. Мало наполнить помещение техникой, мало создать красивые интерьеры. Все зависит от того, зачем сюда приходить и зачем возвращаться. Библиотечный стаж у сотрудников очень небольшой: у кого-то месяц, у кого-то — чуть больше. Но у них всех есть колоссальное желание работать для горожан. Новые, энергичные, полны творческих сил, и свои знания они будут только совершенствовать. Потому что местные жители — очень и очень читающие, — заключила Наталья Алексеевна.