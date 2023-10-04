В Тюмени открыли обновленное здание библиотеки в рамках наказов жителей депутатам

Работы начались в феврале 2023 года. За это время Наталия Путина не раз посещала учреждение, контролируя ход ремонта. Конечный результат, по ее словам, вызывает восторг. Здесь работают помещения для взрослых читателей, зал детской литературы, появилась комната для занятий малышей и их мам. В большом зале стало возможно проведение встреч, его же можно использовать для показа кино.