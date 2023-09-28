Тюменцам бесплатно покажут фильм о Владиславе Крапивине

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В Тюмени и Екатеринбурге открылась регистрация на первые показы документального фильма «Каравеллы Крапивина». Для гостей организуют не только презентацию киноленты, но и развлекательную программу с розыгрышами призов.
Над «Каравеллами Крапивина» на протяжении полугода работал тюменский режиссер Дмитрий Колобов со своей командой.
«Для меня огромное счастье, что фильм выходит совсем скоро. За полгода командой была проделана гигантская работа — над проектом работали более 30 человек из разных городов России. Появление „Каравеллы Крапивина“ — это некое чудо: мы выиграли грант, успешно организовали краудфандинг, а сейчас выпустим ленту в срок — ко дню рождения писателя. С нетерпением жду премьерных показов, чтобы увидеть и услышать реакцию зрителя», — цитирует режиссера Дмитрия Колобова «Moi-portal.ru».
Увидеть «Каравеллы Крапивина» можно абсолютно бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте. В Тюмени премьера состоится в кинотеатре «Атмос Синема» 14 октября в 18:00 и в 18:20 в двух залах. Перед началом фильма тюменцы могут пообщаться со съемочной командой.