Тюменцам бесплатно покажут фильм о Владиславе Крапивине

Увидеть «Каравеллы Крапивина» можно абсолютно бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте. В Тюмени премьера состоится в кинотеатре «Атмос Синема» 14 октября в 18:00 и в 18:20 в двух залах. Перед началом фильма тюменцы могут пообщаться со съемочной командой.