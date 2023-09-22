Заслуженная артистка России Мария Шукшина представит фильм в Тюмени

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Заслуженная артистка России Мария Шукшина представит в Тюмени фильм «Иван Семенов: Большой Поход», в котором она играет роль бабушки. Премьера картины состоится в рамках десятого кинофестиваля «Ноль Плюс» в тюменском кинотеатре «Синема Парк Гудвин» 2 октября в 19:00.
«Иван Семенов: Большой поход» — это история о хулигане, в жизни которого произошла беда: Таня, его школьная любовь, уезжает за границу на учебу. Чтобы это предотвратить, Иван идет на разные ухищрения. Он попытается подкупить родителей девушки, сделает предложение руки и сердца и даже решится на похищение.