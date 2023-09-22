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Показ фильма состоится в рамках кинофестиваля "Ноль Плюс"

Заслуженная артистка России Мария Шукшина представит фильм в Тюмени

22 сентября 2023, 04:09
Фото: 1MI
Показ фильма состоится в рамках кинофестиваля "Ноль Плюс"
Мария Шукшина приедет в Тюмень, чтобы представить фильм «Иван Семенов: Большой Поход». В киноленте она играет одну из ролей.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина представит в Тюмени фильм «Иван Семенов: Большой Поход», в котором она играет роль бабушки. Премьера картины состоится в рамках десятого кинофестиваля «Ноль Плюс» в тюменском кинотеатре «Синема Парк Гудвин» 2 октября в 19:00.

«Иван Семенов: Большой поход» — это история о хулигане, в жизни которого произошла беда: Таня, его школьная любовь, уезжает за границу на учебу. Чтобы это предотвратить, Иван идет на разные ухищрения. Он попытается подкупить родителей девушки, сделает предложение руки и сердца и даже решится на похищение.

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#Культура#Тюмень#Кино#Артисты#Фестивали#Премьера#Любовь Селезнева
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