Заслуженная артистка России Мария Шукшина представит фильм в Тюмени

«Иван Семенов: Большой поход» — это история о хулигане, в жизни которого произошла беда: Таня, его школьная любовь, уезжает за границу на учебу. Чтобы это предотвратить, Иван идет на разные ухищрения. Он попытается подкупить родителей девушки, сделает предложение руки и сердца и даже решится на похищение.