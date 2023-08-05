nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Изображение материала

«С вами хоть на край света»: в фильме тюменского режиссера снялась известная актриса

5 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
Премьера состоится в ноябре 2023 года.
Сюжет
Тюмень

Молодая команда из Тюмени во главе с режиссером Алексеем Южаковым совершила настоящий прорыв в мире тюменского кино. Тюменцы сняли первый полнометражный фильм. Выход на широкие экраны картины «Папаша в бегах» запланирован на ноябрь этого года.

В фильме тюменского режиссера снялась популярная российская актриса Ирина Горбачева, известная по фильмам «Аритмия», «Огонь», сериалам «Молодая гвадия», «Дело чести» и т. д.

«Сценарий кайф, состав также, съемочный процесс — все по любви. Все составляющие для классной работы. Спасибо всей команде еще раз! С вами хоть на край света», — сообщила актриса на своей странице в социальной сети.

Напомним, съемки фильма «Папаша в бегах» (рабочее название «Вахтовый метод») состоялись в Тюменской области летом прошлого года. Финальные сцены сняли в доме культуры «Водник», где по сценарию был размещен временный штаб поисковой группы. Кроме Ирины Горбачевой в фильме тюменского режиссера роли сыграли Анна Уколова и Михаил Тройник.

По сюжету фильм рассказывает о жизни вахтовика, у которого должен родиться ребенок.

«Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым, которое изменит их жизни навсегда», — сказано в описании к картине.

В российских кинотеатрах премьера драмы-комедии состоится 16 ноября 2023 года.

Читайте также:
У тюменцев выросла среднемесячная зарплата более чем на 13%. Так утверждает РосстатВ Тюмени отремонтируют Дворец спорта на Розы ЛюксембургВ Тюмени сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кино#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
Вчера, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
Сегодня, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
Вчера, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
Вчера, 08:06
Он заряжал нас энергией: в зоне СВО погиб страйкболист из Тюмени
Вчера, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные
Вчера, 11:03