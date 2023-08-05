«С вами хоть на край света»: в фильме тюменского режиссера снялась известная актриса

Молодая команда из Тюмени во главе с режиссером Алексеем Южаковым совершила настоящий прорыв в мире тюменского кино. Тюменцы сняли первый полнометражный фильм. Выход на широкие экраны картины «Папаша в бегах» запланирован на ноябрь этого года.