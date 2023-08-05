«С вами хоть на край света»: в фильме тюменского режиссера снялась известная актриса

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Молодая команда из Тюмени во главе с режиссером Алексеем Южаковым совершила настоящий прорыв в мире тюменского кино. Тюменцы сняли первый полнометражный фильм. Выход на широкие экраны картины «Папаша в бегах» запланирован на ноябрь этого года.
В фильме тюменского режиссера снялась популярная российская актриса Ирина Горбачева, известная по фильмам «Аритмия», «Огонь», сериалам «Молодая гвадия», «Дело чести» и т. д.
«Сценарий кайф, состав также, съемочный процесс — все по любви. Все составляющие для классной работы. Спасибо всей команде еще раз! С вами хоть на край света», — сообщила актриса на своей странице в социальной сети.
Напомним, съемки фильма «Папаша в бегах» (рабочее название «Вахтовый метод») состоялись в Тюменской области летом прошлого года. Финальные сцены сняли в доме культуры «Водник», где по сценарию был размещен временный штаб поисковой группы. Кроме Ирины Горбачевой в фильме тюменского режиссера роли сыграли Анна Уколова и Михаил Тройник.
По сюжету фильм рассказывает о жизни вахтовика, у которого должен родиться ребенок.
«Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым, которое изменит их жизни навсегда», — сказано в описании к картине.
В российских кинотеатрах премьера драмы-комедии состоится 16 ноября 2023 года.