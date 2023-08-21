Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему

У российских режиссеров есть площадки для съемок и площадки для презентации. В стране немало фестивалей, где можно принять участие и показать свои картины. По словам продюсера, актуален на региональном уровне именно короткий метр. Поскольку в первую очередь региональное кино — это история, созданная «своими руками». А снимать кино недешево и непросто. С профессиональной точки зрения, Габула рассказал, что региональное кино не отличается от федерального. Оно поднимает все те же проблемы.