Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Тюменские режиссеры Алена Моисеева и Анастасия Белоусова создали веб-сериал о трудных подростках. Премьера картины «Трудные» состоится 25 августа в одном из городских кинотеатров. Корреспондент издания «Nashgorod.ru» пообщался с одной из девушек, чтобы узнать, для кого существует региональное кино и как, а главное, почему такое кино снимают в Тюмени?
Алена Моисеева рассказала нашему изданию, что получая высшее образование в сфере лингвистики, параллельно посещала курсы актерского мастерства в киношколе «ПУШКА». Здесь же она познакомилась с Анастасией Белоусовой — кастинг-директором «ПУШКИ» и одним из будущих соавторов «Трудных». С 2020 года интерес Моисеевой к кино только возрастал. Девушка работала режиссером и сценаристом на студии. В этом году увлечение позволило режиссеру поступить в магистратуру «Кинопроизводство» в Высшей Школе Экономики в Москве.
«Трудные» — это не первый проект на счету девушек. В прошлом году Алене удалось принять участие в съемках веб-сериала «#ШколаСупергероев», где она выступила режиссером и сценаристом. Анастасия Белоусова написала одну из серий этой картины. В декабре прошлого года состоялась премьера в тюменском кинотеатре «Киномакс».
Чтобы добиться результатов в киноиндустрии, девушки постоянно работают. Так, зимой на фестивале «Ледяная тарелка» состоялся дебют Моисеевой — она представила зрителю короткометражку «Двенадцать». Сейчас фильм находится в открытом доступе, его может посмотреть любой желающий. В текущем году эта лента заняла первое место в номинации «Лучший режиссер» на всероссийском детском кинофестивале.
Что касается Анастасии Белоусовой, в этом году она дебютировала с короткометражкой «Увлечение». Сейчас лента путешествует по фестивалям.
Региональное кино создают профессионалы. Они посвящают много времени своей работе. Картины представляют на суд тюменского зрителя и не только. Ленты отправляют на всероссийские фестивали, а также в Пакистан, Китай и во Францию.
Для кого снимают эти фильмы? На вопрос ответил гендиректор кинокомпании «ПУШКА» и продюсер веб-сериала «Трудные» Максим Габула. Он утверждает, что спрос на российское и конечно, региональное кино появился с уходом западного кинематографа из нашей страны.
— С уходом западных фильмов рынок освободился и регионы имеют возможность снимать. Появился запрос на российское кино. Москва не может обслужить всю эту махину. Да, и локаций у них нет таких. Вот и поэтому у регионального кино сейчас есть все шансы.
Мне кажется, что впервые в истории нашей страны происходит такое, что регионы включаются в процесс, имеют возможность предоставить достойный контент, — рассказал продюсер изданию «Nashgorod.ru».
Габула уверен, что региональное кино всегда будет интересно зрителю. Природа, климат, местный быт, привычки людей из различных уголков страны — все это новая съемочная площадка.
— Мы можем видеть другие регионы, показывать свой колорит и свою особенность. Я уверен, что у людей есть огромный запрос на то, чтобы посмотреть, как живет страна с невероятной природой и людьми. У регионального кино есть все шансы именно сейчас войти в историю российского кино, — заявил кинодеятель.
У российских режиссеров есть площадки для съемок и площадки для презентации. В стране немало фестивалей, где можно принять участие и показать свои картины. По словам продюсера, актуален на региональном уровне именно короткий метр. Поскольку в первую очередь региональное кино — это история, созданная «своими руками». А снимать кино недешево и непросто. С профессиональной точки зрения, Габула рассказал, что региональное кино не отличается от федерального. Оно поднимает все те же проблемы.
— Региональное кино, на самом деле, всегда интересно посмотреть. Мне кажется, мы иногда забываем о том, насколько в огромной стране мы живем. Региональное кино поднимает все те же вопросы, что и любое кино: о добре, о любви, о семье -нет каких-то особых вопросов, которые должны поднимать именно региональные ленты. Оно дает лишь свою призму, через которую, собственно, эти вопросы поднимаются, — рассказал продюсер.
Такие сериалы предназначены для просмотра интернет-зрителями. Обычно они выпускаются на онлайн-платформах, некоторые публикуются в открытом доступе в интернете. Это короткие истории по 15-20 минут.
— Сериалы такого формата удобно смотреть в перерывах между работой, в дороге. Просмотр не занимает много времени, помогает разгрузить мозг, расслабиться и вернуться к делам. Многие из таких сериалов снимаются под мобильные гаджеты, не для большого экрана. Не могу сказать, что это новый формат, он существует довольно давно, почти столько же, сколько интернет-потребление контента, — рассказала Алена Моисеева.
Режиссер рассказала, что веб-сериал «Трудные» — это выпускная работа 21 ученика киношколы «ПУШКА». Кастинга для съемок картины не было. Выпускники должны были сняться в ленте и показать все, чему их научили профессионалы. Весь июнь юные дарования работали над ролью, сталкивались с проблемами и снова возвращались к работе.
— Задачей было написать сериал, где мы могли бы показать каждого из выпускников киношколы, дать каждому роль и возможность проявить себя. В каком-то плане «Трудные» является уникальным проектом, ведь сначала актеры сами придумывали своих персонажей и выбирали, какой характер они хотят отыграть, а мы только помогали, подсказывали и советовали, как проработать героев глубже, — рассказала режиссер.
Съемки проходили на озере Сингуль в начале августа. Тема «реалити-шоу» позволила не выделять очевидных главных и второстепенных героев, а уделить внимание каждому персонажу. Тем не менее, «Трудные» — это не реалити, а фильм о съемках реалити.
О том, почему темой для съемок тюменского кино стали трудные подростки вновь отвечает продюсер картины. По его мнению, в первую очередь — это тема конфликта, противостояние поколений. Ни один фильм не обходится без конфликта и сопротивления, а проще всего показать эту тему на подростках.
— Это изначально конфликт, это изначально сопротивление. Любое кино без конфликта не существует, поэтому именно трудные подростки. Киношкола воспитывает детей и начинающих актеров, которые, собственно, постигают мир кинематографа. И поэтому, собственно, подростки, — рассказал продюсер.
Региональное кино существует, пользуется популярностью и завоевывает симпатию современного зрителя. Наверняка можно сказать, что такие ленты соревнуются с федеральными, увлекая смотрящего своим колоритом и подачей. Режиссеры не говорят о скучном, узконаправленном, однобоком кадре. Они говорят об актуальных проблемах и показывают их через свои живые декорации — природу, местных жителей с их привычками и взглядами на актерскую игру. Возможно, уход западного кино с российского проката позволит региональной ленте завоевать почетное место в отечественной кинематографии, раскрыть новые таланты и зародить в современном зрителе иной взгляд на фильм.