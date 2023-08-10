«Экранка плохого качества с рекламой»: кинотеатры Тюмени начали показ «Барби»

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Тюменские кинотеатры начали показывать экранную копию фильма «Барби». Пока премьеру можно посмотреть только в кинотеатрах под открытым небом. Правда, качество хромает.
«Смотрела я ее в интернете… это же экранка с Казахстана фигового качества. Чуть-чуть подождать и озвучку СНГ завезут и к нам в нормальном качестве. Пока с таким же успехом можно и дома посмотреть», — отмечают тюменцы.
«Показ экранки со многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы», — возмущаются горожане.
Фильм показывает тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema. Все билеты на ближайшие сеансы уже распроданы. В соцсетях кинотеатра уточняется, что речь идет об «экранной копии фильма». В телеграм-каналах выражают возмущение прецедентом.
Стандартный билет для желающих посмотреть нашумевшую картину Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом стоит от 350 до 1 тысячи рублей.
«Мы же просто хотим в наших таких суровых реалиях, кино показывать — дать доступ к каким-то развлечениям. Здесь есть, конечно, свои нюансы технические. Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива», — сообщил организатор показа.
По словам топ-менеджеров крупных киносетей и кинопрокатной компании, раньше осени начала показов «Барби» в России ждать не стоит. Сегодня практически невозможно найти предложения о продаже кинотеатральной копии голливудских фильмов. Российские кинотеатры будут вынуждены показывать цифровые пиратские копии киноновинок, качество которых хуже.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре этого года на широкие экраны выйдет фильм тюменского режиссера Алексея Южакова «Папаша в бегах». Съемки картины состоялись на территории региона в прошлом году.