«Экранка плохого качества с рекламой»: кинотеатры Тюмени начали показ «Барби»

По словам топ-менеджеров крупных киносетей и кинопрокатной компании, раньше осени начала показов «Барби» в России ждать не стоит. Сегодня практически невозможно найти предложения о продаже кинотеатральной копии голливудских фильмов. Российские кинотеатры будут вынуждены показывать цифровые пиратские копии киноновинок, качество которых хуже.