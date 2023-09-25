Итоги дня Тюмени: выкупили огромный завод, обмеление Туры, полицейские пошли под суд

Константин сейчас без денег, ранее он столкнулся с недобросовестным работодателем — «СервисСпецСтрой», в этой компании еще в 2016 году Бут проработал месяц. Однако зарплаты он так и не дождался, из-за чего пришлось обратиться в суд.С компании взыскано 200 тысяч рублей, в эту сумму входит невыплаченная зарплата, а также компенсации за задержку. Прошло уже более 5 лет и решение так и не привели в исполнение. Узнав о проблеме мужчины, который в этом году заключил контракт на прохождение военной службы, за него вступился тюменский общественник Алексей Савоськин.