Итоги дня Тюмени: выкупили огромный завод, обмеление Туры, полицейские пошли под суд

Posted Вчера, 18:40
Published Вчера, 18:40
Modified Вчера, 18:40
Updated Вчера, 18:40
Бизнесмен Эрнес Радионов купил предприятие на конкурсных торгах за 428 млн рублей. Теперь он является владельцем «Волгоградского судостроительного завода».
На данный момент он не работает, известно, что выручка предприятия за 2022 год составила всего 4,6 млн рублей. За 10 лет завод получил убыток 876 млн рублей.
Эрнес Радионов является собственником и директором ООО «Развитие Загородной Недвижимости» и владельцем ООО «Тюменский Инвестиционный Клуб» Все эти организации находятся в Тюмени. Их выручка не превышает 200 тысяч рублей в год. В 2020 году Эрнес Радионов стал брокером по муниципальным банкротным торгам.
Предприятие было основано ещё в 1931 году, он выпускал транспортные суда для Волги, танкеры и траулеры.
Он снизился сразу на 12 сантиметров за последние пять дней. По данным Центра регистра и кадастра, за последние сутки вода в Туре убыла на два сантиметра.
В начале этой недели уровень составил -61 сантиметр над нулем поста. 20 сентября этот показатель составлял -49 сантиметров.
Отметим, что 25 сентября в 2022 году уровень воды в Туре составлял -69 сантиметров над нулем поста, максимальный уровень в этот день был зарегистрирован в 2015 году, он составлял 378 сантиметров.
Тюменец Константин Бут недавно вернулся из зоны СВО, мужчина получил ранение в ногу и в живот. Теперь ему приходится добиваться работы от тюменских приставов.
29 июня Константин заключил контракт с Минобороны РФ сроком на 1 год. Но вернуться в Тюмень ему пришлось раньше — в бою он получил ранение. На месте ему провели операцию на печень, а позже спасти раненую ногу помогли тюменские врачи. Его конракт закончится в июне 2024, ему ещё придётся вернуться на СВО.
Константин сейчас без денег, ранее он столкнулся с недобросовестным работодателем — «СервисСпецСтрой», в этой компании еще в 2016 году Бут проработал месяц. Однако зарплаты он так и не дождался, из-за чего пришлось обратиться в суд.С компании взыскано 200 тысяч рублей, в эту сумму входит невыплаченная зарплата, а также компенсации за задержку. Прошло уже более 5 лет и решение так и не привели в исполнение. Узнав о проблеме мужчины, который в этом году заключил контракт на прохождение военной службы, за него вступился тюменский общественник Алексей Савоськин.
Речь идет о деле смотрящего за Ишимом Дмитрия П. По данным источника, в мае 2022 года сотрудники угрозыска задержали приближенного смотрящего, который выполнял мелкие поручения. Его проверили на причастность к преступлениям, но так как подтверждений не было — отпустили. Об избиении заявлений не было — полицейские действовали в рамках закона. Через какое-то время был задержан сам смотрящий Дмитрий П. Именно он и добился через своего адвоката возбуждения уголовного дела в отношении силовиков.