Полицейские арестовали смотрящего за Ишимом и сами пошли под суд

Речь идет о деле смотрящего за Ишимом Дмитрия П. По данным источника, в мае 2022 года сотрудники угрозыска задержали приближенного смотрящего, который выполнял мелкие поручения. Его проверили на причастность к преступлениям, но так как подтверждений не было — отпустили. Об избиении заявлений не было — полицейские действовали в рамках закона.