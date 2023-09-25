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Полицейских судят после ареста смотрящего за Ишимом

Полицейские арестовали смотрящего за Ишимом и сами пошли под суд

25 сентября 2023, 05:02
Фото: 1MI

Полицейских судят после ареста смотрящего за Ишимом

В Тюменской области двух сотрудников полиции обвиняют в превышении должностных полномочий. Силовиков из Ишима, которые вели разработку группы местного криминального авторитета, подозревают в избиении человека.
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Суд

Речь идет о деле смотрящего за Ишимом Дмитрия П. По данным источника, в мае 2022 года сотрудники угрозыска задержали приближенного смотрящего, который выполнял мелкие поручения. Его проверили на причастность к преступлениям, но так как подтверждений не было — отпустили. Об избиении заявлений не было — полицейские действовали в рамках закона.

Через какое-то время был задержан сам смотрящий Дмитрий П. Именно он и добился через своего адвоката возбуждения уголовного в отношении силовиков, разрабатывавших группу авторитета.

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По данным следствия, полицейские, находившиеся при исполнении своих должностных обязанностей, избили человека. Более того, вывезли его в лес, где продолжили бить. В настоящее время правоохранители находятся под стражей. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Что касается ишимского авторитета Дмитрия П., то его судят за вымогательства. По версии следствия, он руководил преступной группировкой в Ишиме с 2014 года, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудникам ДПС, избившим семью, назначили условное наказание. Инцидент произошел еще январе 2020 года в селе Луговое.

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