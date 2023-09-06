Итоги дня Тюмени: Тура еще больше обмелела, когда дадут тепло, интернет Ростелекома

Мужчину обвинили в том, что в ночь после смерти жены он поминал супругу дома, оставшись с тремя детьми, и гладил 12-летнюю дочь по животу, после чего, по словам обвинителя, касался ее половых органов. Обвинителями выступили родственники жены. По убеждению Владимира, они желают отнять у него имущество и детей. Еще в ходе судебный разбирательств, родственники погибшей обращались к президенту РФ и к губернатору, чтобы создать резонанс и обратить внимание властей на это дело. Позже мужчине назначили 12 лет колонии по выдвинутому обвинению.