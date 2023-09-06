Итоги дня Тюмени: Тура еще больше обмелела, когда дадут тепло, интернет Ростелекома

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:54
Начало осени ознаменовалось обильными ливнями в регионе. Но обильные осадки не спасли тюменскую Туру от обмеления. Малоснежная зима и кратковременные дожди — все это усугубило ситуацию. На данный момент уровень воды в реке побил исторический минимум. Он составил минус 85 сантиметров. Несколько дней назад он достигал -78 сантиметров.
За летний период река обмелела на 258 сантиметров. Для того, чтобы восполнить запасы тюменской воды необходимы обильные ливни и снежная зима. Однако синоптики прогнозируют, что зима будет не очень снежной. С дрцгой стороны директор института наук о земле ТюмГУ Виталий Хорошавин считает, что уровень воды в Туре восстановился в Нижнем Тагиле должны пройти хорошие ливни.
Дело жителя Тюменской области Владимира С. вызвало у его защитника множество вопросов. Адвокат счел подал апелляцию, после чего суд ХМАО решил увезти мужчину из Тюмени. Павле Руснаков ознакомившись с материалами дела, решил подать апелляцию, ибо предполагает, что обвинение, якобы, «сфабриковано».
Мужчину обвинили в том, что в ночь после смерти жены он поминал супругу дома, оставшись с тремя детьми, и гладил 12-летнюю дочь по животу, после чего, по словам обвинителя, касался ее половых органов. Обвинителями выступили родственники жены. По убеждению Владимира, они желают отнять у него имущество и детей. Еще в ходе судебный разбирательств, родственники погибшей обращались к президенту РФ и к губернатору, чтобы создать резонанс и обратить внимание властей на это дело. Позже мужчине назначили 12 лет колонии по выдвинутому обвинению.
Центральное отопление включат, когда температура воздуха не поднимется выше 8 градусов в течение пяти дней.
Он отметил, что этом году общий объем средств, направленных на реконструкцию и ремонт теплосетей и котельных города, составил около 2,5 млрд рублей.
В областной столице произошел масштабный сбой в сетях Ростелекома. Выяснилось, что произошел обрыв линии провайдера. Утром 6 сентября в областной столице произошло отключение интернета. Особенно острой проблема стала тех, кто использует Ростелеком в повседневной деятельности.
«Интернет пропал в офисе компании и работа встала. Дома тот же провайдер и интернета также нет. Как работать — непонятно», — сообщили читатели «Нашего города».
Примерно через час сеть восстановилась.