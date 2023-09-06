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Новости в Тюмени.

Итоги дня Тюмени: Тура еще больше обмелела, когда дадут тепло, интернет Ростелекома

6 сентября 2023, 18:54
Фото: 1MI
Новости в Тюмени.
Дайджест событий за 6 сентября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Река Тура в Тюмени обмелела до рекордного уровня

Начало осени ознаменовалось обильными ливнями в регионе. Но обильные осадки не спасли тюменскую Туру от обмеления. Малоснежная зима и кратковременные дожди — все это усугубило ситуацию. На данный момент уровень воды в реке побил исторический минимум. Он составил минус 85 сантиметров. Несколько дней назад он достигал -78 сантиметров.

За летний период река обмелела на 258 сантиметров. Для того, чтобы восполнить запасы тюменской воды необходимы обильные ливни и снежная зима. Однако синоптики прогнозируют, что зима будет не очень снежной. С дрцгой стороны директор института наук о земле ТюмГУ Виталий Хорошавин считает, что уровень воды в Туре восстановился в Нижнем Тагиле должны пройти хорошие ливни.

«Остался без защиты» окружной суд увёз тюменца от адвоката в Новосибирск

Дело жителя Тюменской области Владимира С. вызвало у его защитника множество вопросов. Адвокат счел подал апелляцию, после чего суд ХМАО решил увезти мужчину из Тюмени. Павле Руснаков ознакомившись с материалами дела, решил подать апелляцию, ибо предполагает, что обвинение, якобы, «сфабриковано».

Мужчину обвинили в том, что в ночь после смерти жены он поминал супругу дома, оставшись с тремя детьми, и гладил 12-летнюю дочь по животу, после чего, по словам обвинителя, касался ее половых органов. Обвинителями выступили родственники жены. По убеждению Владимира, они желают отнять у него имущество и детей. Еще в ходе судебный разбирательств, родственники погибшей обращались к президенту РФ и к губернатору, чтобы создать резонанс и обратить внимание властей на это дело. Позже мужчине назначили 12 лет колонии по выдвинутому обвинению.

Руслан Кухарук рассказал, когда в дома тюменцев поступит тепло

Центральное отопление включат, когда температура воздуха не поднимется выше 8 градусов в течение пяти дней.

Он отметил, что этом году общий объем средств, направленных на реконструкцию и ремонт теплосетей и котельных города, составил около 2,5 млрд рублей.

В Тюмени у абонентов Ростелекома массово пропал Интернет

В областной столице произошел масштабный сбой в сетях Ростелекома. Выяснилось, что произошел обрыв линии провайдера. Утром 6 сентября в областной столице произошло отключение интернета. Особенно острой проблема стала тех, кто использует Ростелеком в повседневной деятельности.

«Интернет пропал в офисе компании и работа встала. Дома тот же провайдер и интернета также нет. Как работать — непонятно», — сообщили читатели «Нашего города».

Примерно через час сеть восстановилась.

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