Тюменский бизнесмен выкупил в Волгограде огромный судостроительный завод

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Информация появилась в карточке арбитражного управляющего Каляпина Ивана Федоровича. Известно, что на данный момент завод фактически не работает, выручка за 2022 год составила всего 4,6 млн рублей. Общий убыток организации за последние 10 лет составил 876 млн рублей.
Эрнес Радионов является собственником и директором ООО «Развитие Загородной Недвижимости» и владельцем ООО «Тюменский Инвестиционный Клуб» Все эти организации находятся в Тюмени. Их выручка не превышает 200 тысяч рублей в год. В 2020 году Эрнес Радионов стал брокером по муниципальным банкротным торгам.
Волгоградский завод был основан в 1931 г., он выпускал транспортные суда для Волги, танкеры и траулеры. Предприятие было признано банкротом в 2013 году.
Ранее «Наш город» сообщал, что две тюменские строительные компании получили иски о банкротстве. Налоговая требует у организаций погасить задолженность в бюджет, предприятия работают в Тюмени больше 10 лет.