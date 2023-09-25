Тюменский бизнесмен выкупил в Волгограде огромный судостроительный завод

Эрнес Радионов является собственником и директором ООО «Развитие Загородной Недвижимости» и владельцем ООО «Тюменский Инвестиционный Клуб» Все эти организации находятся в Тюмени. Их выручка не превышает 200 тысяч рублей в год. В 2020 году Эрнес Радионов стал брокером по муниципальным банкротным торгам.