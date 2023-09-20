Итоги дня Тюмени: отопительный сезон, погиб отец четырех детей, сроки сдачи развязки

Ранее адвокат Дмитрий Горин участвовал в громком деле ООО «Северное волокно» (оно оценивалось в несколько миллиардов рублей. Суды по этому делу тянутся в областной столицы почти шесть лет. За эти годы Горин постоянно подвергается нападениям, после которых обращается к правоохранителям. Недавно был оглашен приговор по делу о попытке кражи сим-карты у Горина. Выяснилось, что директор детективного агентства Алексей Г. и его помощник — «хакер» Лев А. попытались получить доступ к личной информации юриста. Но эти события произошли ещё 2017 году.