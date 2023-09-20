Итоги дня Тюмени: отопительный сезон, погиб отец четырех детей, сроки сдачи развязки

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
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Updated Сегодня, 18:47
В домах областной столицы с 21 сентября появится тепло. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук. Теплосети и котельные уже готовы к отопительному сезону. К зимнему периоду готовы 3728 многоквартирных домов (более 99%).
Ещё неделю система будет регулироваться. Все вопросы теплоснабжения будут решены в ближайшее время. Синоптики ждут похолодания на следующей неделе. Особое внимание уделено ремонту объектов электроснабжения в 20 СНТ около Тюмени.
Власти Жигаловского района сообщили о гибели на СВО Виктора Черезова. Уроженцу Тюмени было 43 года. Траурные мероприятия прошли в селе Жигалово, куда семья переехала 4 года назад. Известно, что Виктор родился 9 октября 1979 года в Тюмени. Он часто путешествовал с отцом, при нём всегда была гитара.
В армию он пошел в апреле 2023 года, ранее он получил отсрочку от мобилизации. У бойца остались жена и четверо детей. Посмертно Виктор Черезов награждён орденом Мужества. О гибели военного стало известно 8 сентября 2023 года. Последний бой Виктор Черезов принял в селе Новомайорское.
Дорожную развязку развязки на выезде из Тюмени в районе Ожогино сдадут не раньше 2024 года. Изначально планировалось, что движение по новой автодороге запустят до конца года.
Перенос сроков сдачи развязки обусловлен демонтажем коммуникаций, попадающих в зону строительства. Основной объем строительно-монтажных работ по развязке на Червишевском тракте будет перенесен на 2024 год». Год назад началось строительство эстакады, на проект уже потрачено 2 млрд рублей.
Работа по делу за активы крупной фирмы превратила жизнь тюменского юриста Дмитрия Горина в остросюжетный сериал про бандитов и нечистых на руку правоохранителей. Дважды на Горина пытались напасть с битами, чтобы отправить его в реанимацию и помешать работе над серьезным делом.
Ранее адвокат Дмитрий Горин участвовал в громком деле ООО «Северное волокно» (оно оценивалось в несколько миллиардов рублей. Суды по этому делу тянутся в областной столицы почти шесть лет. За эти годы Горин постоянно подвергается нападениям, после которых обращается к правоохранителям. Недавно был оглашен приговор по делу о попытке кражи сим-карты у Горина. Выяснилось, что директор детективного агентства Алексей Г. и его помощник — «хакер» Лев А. попытались получить доступ к личной информации юриста. Но эти события произошли ещё 2017 году.