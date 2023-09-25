«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Константин Бут заключил контракт 29 июня сроком на 1 год. Но вернуться в Тюмень ему пришлось раньше — в бою он получил ранение. На месте ему провели операцию на печень, а позже спасти раненую ногу помогли тюменские врачи. Сейчас мужчина проходит лечение и регулярно посещает больницу, где специалисты должны оценить полученные ранения для соответствующих выплат.
«Мне потом еще нужно вернуться туда и дослуживать. Контракт только в июне 2024 года закончится», — сообщил «Нашему городу» Константин Бут.
Однако денег на жизнь у мужчины нет, ранее он столкнулся с недобросовестным работодателем — «СервисСпецСтрой», в этой компании еще в 2016 году Бут проработал месяц. Однако зарплаты он так и не дождался, из-за чего пришлось обратиться в суд.
В 2017 году Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел заявление мужчины и встал на сторону истца, взыскав с компании более 200 тысяч рублей, в эту сумму входит невыплаченная зарплата, а также компенсации за задержку и моральный вред.
«Решение суда о выплате зарабатной платы в размере 59 385 рублей подлежит немедленному исполнению», — указано в решении судьи Чапаева Е. В.
Но прошло уже 5 лет и никаких денег мужчина так и не получил.
После того, как мужчина и после решения суда не получил деньги, он обратился в ФССП по Тюменской области, чтобы узнать о том, когда требование будет исполнено.
«В Управление Вами предъявлен исполнительный документ, выданный Ленинским районным судом г. Тюмени, о взыскании с ООО „СеверСпецСтрой“ задолженности в размере 200600,35 рублей в Вашу пользу. 15.02.2018 указанный исполнительный документ направлен для исполнения по территориальности в УФССП по ЯНАО. По вопросу исполнения указанного решения суда рекомендуем Вам обратиться в УФССП по ЯНАО», — ответили тюменские приставы.
Мужчина уже писал заявления в аппарат полпреда президента в УрФО, где ему еще в 2018 году ответили, что его обращение было направлено на рассмотрение руководителю ФССП по Тюменской области Кабдуле Хайдарову. Также на личном приеме ему объяснили, что его проблема входит в компетенцию тюменских приставов.
Юрист Игорь Шадрин объяснил, что у ФССп в Тюменской области имеются полномочия и возможности передавать исполнительные листы по другим территориальным ведомствам, а потому передачу дела нельзя считать незаконной.
«Однако 5 лет неисполнения судебного решения — это нарушение. Но нужно разобраться, где сейчас находится исполнительный лист. Горестно, что раненого военного вынуждают это делать», — говорит юрист.
Прошло уже более 5 лет и решение так и не привели в исполнение. Узнав о проблеме мужчины, который в этом году заключил контракт на прохождение военной службы, за него вступился тюменский общественник Алексей Савоськин.
«Мужчина сейчас сидит без денег. Почему ему не платят? По ранению сразу он средств получить не может, там необходимо прохождение комиссии. А эти деньги ему давно должны были выплатить, почему этого еще не сделали? Вы предлагаете раненому бойцу стоят в очередях ФССП и бегать по кабинетам, выясняя это? Я считаю, что ведомства сейчас должны выделять проблемы бойцов СВО и в первую очередь с ними работать», — высказался Алексей Савоськин.
Источник редакции в ФССП по Тюменской области пояснил, что в ответе на обращение Бута в аппарате полпреда могли ошибиться и не разграничить полномочия территориальных управлений ФССП.
«Мужчине пришел ответ, что исполнительный лист передан в ЯНАО, в Тюменской области его сейчас нет, а значит мы не имеем возможности сейчас заниматься этим делом. Скорее всего в ответ полпреда в 2018 году был поспешным, нам часто присылают запросы и звонят по вопросам работы ФССП в ХМАО и ЯНАО, но мы к их работе не имеем отношения», — пояснил анонимный источник.
В ФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу е смоги оперативно прокомментировать произошедшее. «Наш город» направил запрос в ведомство, чтобы узнать, есть ли шанс у Константина Бута получить свои заработанные деньги.
Отметим, что это не первый случай, когда тюменские ведомства пересылают страждущего от одного «окна» к другому. Как показывает практика, проблема обычно не решается до тех пор, пока проблема не получит резонанс в СМИ и на нее не обратит внимание федеральное ведомство, которое уже будет наделено полномочиями разобраться в причинах возникновения проблемы.
Вдобавок сейчас на одного пристава в ФССП по Тюменской области приходится около 6-7 тысяч исполнительных листов, часто сотрудники не успевают справляться с нагрузкой. По данным одного из приставов ведомства, некоторые пользуются возможностью отказать во взыскании средств по истечению срока давности. В такой ситуации поможет лишь повторное обращение в суд, однако многие заявители по истечению 3 лет не готовы снова ввязываться в судебные тяжбы.
С начала 2023 года судебные приставы в России по решению судов взыскали 490 миллиардов рублей. Из этой суммы в бюджет страны поступило 143,5 миллиарда рублей. Однако общее число находившихся на принудительном исполнении производств выросло до 89,2 миллиона. Стоит отметить, что и в решении суда по делу Бута, компания также должна была выплатить государству 10 тысяч рублей нарушение обязательств. Каждая такая выплата может пойти бойцам СВО, которые нуждаются в оборудовании или получении средств после ранения.