«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату

Вдобавок сейчас на одного пристава в ФССП по Тюменской области приходится около 6-7 тысяч исполнительных листов, часто сотрудники не успевают справляться с нагрузкой. По данным одного из приставов ведомства, некоторые пользуются возможностью отказать во взыскании средств по истечению срока давности. В такой ситуации поможет лишь повторное обращение в суд, однако многие заявители по истечению 3 лет не готовы снова ввязываться в судебные тяжбы.