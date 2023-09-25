В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Сегодня уровень воды в реке находится на отметке -61 сантиметр над нулем поста. Для сравнения, 20 сентября этот показатель составлял -49 сантиметров над нулевой отметкой. Вода в реке прибывала в период с 6 по 20 сентября.
Отметим, что 25 сентября в 2022 году уровень воды в Туре составлял -69 сантиметров над нулем поста, максимальный уровень в этот день был зарегистрирован в 2015 году, он составлял 378 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские ученые отмечают, что восстановления уровня воды в Туре требуются обильные осадки. По словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, если осень не будет богата на дожди, Тура останется без дополнительного поверхностного питания и подпитки грунтовыми водами. Что может сказаться не лучшим образом на качестве воды — может существенно возрасти концентрация вредных веществ.
По прогнозам метеорологов, в Тюмени кратковременные дожди ожидаются только в конце этой недели. Более обильные осадки ожидаются лишь в первой декаде октября.