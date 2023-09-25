В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские ученые отмечают, что восстановления уровня воды в Туре требуются обильные осадки. По словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, если осень не будет богата на дожди, Тура останется без дополнительного поверхностного питания и подпитки грунтовыми водами. Что может сказаться не лучшим образом на качестве воды — может существенно возрасти концентрация вредных веществ.