Выпавшая из окна дома по улице Газовиков тюменка находится в тяжелом состоянии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи о произошедшем ЧП поступил в девять часов вечера. Бригада медиков прибыла на место происшествия через четыре минуты.
«После осмотра и оказания помощи пациента госпитализировали. В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации Областной клинической больницы № 2, где ей оказывается вся необходимая помощь», — отметили в ведомстве.
И добавили, что врачи оценивают состояние тюменки как тяжелое.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе, 12 сентября, из окна на девятом этаже дома по улице Николая Федорова выпала тюменская журналистка. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.