В Тюмени перекроют движение по объездной дороге

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, подрядная организация будет проводить работы по монтажу пролётного строения надземного пешеходного перехода на Обходе города.
В пятницу, 22 сентября, строители демонтируют опору освещения, которая находится в районе будущего перехода. В ночь с воскресенья на понедельник запланирована установка пролетного объекта.
Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» в Тюмени планируют возвести до конца этого года. Он расположится напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работы по строительству перехода ведет компания «Мостострой-11», ставшая единственная участником соответствующего аукциона, проведенного в конце 2022 года. Из бюджета на строительство нового пешеходного перехода выделено около 247 миллионов рублей.