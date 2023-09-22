В Тюмени перекроют движение по объездной дороге

Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» в Тюмени планируют возвести до конца этого года. Он расположится напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работы по строительству перехода ведет компания «Мостострой-11», ставшая единственная участником соответствующего аукциона, проведенного в конце 2022 года. Из бюджета на строительство нового пешеходного перехода выделено около 247 миллионов рублей.