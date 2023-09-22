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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:36

В Тюмени перекроют движение по объездной дороге

В Тюмени перекроют движение по объездной дороге

22 сентября 2023, 05:34
Фото: ГИБДД

В Тюмени перекроют движение по объездной дороге

В Тюмени закроют для проезда транспортных средств участок объездной дороги возле комплекса ЖК «Колумб». Ограничения введут в ночь с 24 на 25 сентября с 24:00 до 3:00.

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, подрядная организация будет проводить работы по монтажу пролётного строения надземного пешеходного перехода на Обходе города.

В пятницу, 22 сентября, строители демонтируют опору освещения, которая находится в районе будущего перехода. В ночь с воскресенья на понедельник запланирована установка пролетного объекта.

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Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» в Тюмени планируют возвести до конца этого года. Он расположится напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работы по строительству перехода ведет компания «Мостострой-11», ставшая единственная участником соответствующего аукциона, проведенного в конце 2022 года. Из бюджета на строительство нового пешеходного перехода выделено около 247 миллионов рублей.

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