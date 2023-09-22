Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 22 сентября

В Ишиме, также как и в других городах юга области, 22 сентября ожидаются дожди. Утром +9…+11, юго-западный ветер 6-8 м/с, переменная облачность. К обеду воздух прогреется до +16, ветер сменит направление на западное и усилится до 12 м/с, пойдет дождь. В вечерние часы осадков не ожидается, но столбики термометров не поднимутся выше +8…+6, вечером будет дуть северо-западный ветер до 10 м/с, в ночные часы штиль.