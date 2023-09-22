Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 22 сентября

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
В Тюмени в пятницу, 22 сентября, на протяжении всего дня будет идти дождь. Утром термометры покажут +14, скорость юго-западного ветра составит 8-9 м/с. К полудню ветер сменит направление на западное и усилится до 11-12 м/с, температура воздуха составит +14…+15, ожидаются осадки в виде дождя. В темное время суток термометры покажут +6…+8, будет дуть северо-западный ветер 4-9 м/с. Вероятны осадки в виде дождя.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:22, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 16 минут.
В Тобольске последний день рабочей недели ожидается ветреным и дождливым. Утром синоптики обещают +12…+13, юго-западный ветер 7-8 м/с, небольшой дождь. К обеду потеплеет до +14, ветер сменит направление на западное и будет дуть со скоростью до 11 м/с, вероятны кратковременные дожди. В вечерние часы ожидается +4…+7, северо-западный ветер 4-9 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:11, закат в 18:27, продолжительность дня 12 часов 16 минут.
В Ялуторовске в пятницу ожидаются дожди. Утром небо будет затянуто тучами, но осадки синоптики не обещают. Температура воздуха составит +11…+12, скорость юго-западного ветра 7-8 м/с. К полудню столбики термометров поднимутся до +15, пойдет дождь, скорость западного ветра составит 10-11 м/с. В темное время суток ожидаются небольшие дожди, +6…+9, северо-западный ветер до 7 м/с.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:19, закат в 18:35, продолжительность дня 12 часов 16 минут.
В Заводоуковске утром ожидается переменная облачность, +11….+12, юго-западный ветер 7-8 м/с. К полудню пойдет дождь, но потеплеет до +15, будет дуть западный ветер до 11 м/с. Вечером и ночью метеоролог обещают +6…+9, северо-западный ветер 4-8 м/с и без осадков.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:18, закат в 18:34, продолжительность дня 12 часов 16 минут.
В Ишиме, также как и в других городах юга области, 22 сентября ожидаются дожди. Утром +9…+11, юго-западный ветер 6-8 м/с, переменная облачность. К обеду воздух прогреется до +16, ветер сменит направление на западное и усилится до 12 м/с, пойдет дождь. В вечерние часы осадков не ожидается, но столбики термометров не поднимутся выше +8…+6, вечером будет дуть северо-западный ветер до 10 м/с, в ночные часы штиль.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 4. Восход в 6:07, закат в 18:12, продолжительность дня 12 часов 15 минут.