Стало известно, кто выпал из окна многоэтажки в Тюмени

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Местные жители оперативно вызвали «скорую», но спасти ее не удалось. Причины произошедшего пока не известны.
Сообщается, что в последнее время Саблукова много времени проводила за границей, в частности в Грузии. Она работала в таких изданиях, как 72.RU и «Тюменский курьер».
Ранее в августе на этой же улице из дома с шестого этажа выпала девушка, которая скончалась на месте. В начале сентября из дома на улице Республики, 92 также выпал и разбился насмерть мужчина.