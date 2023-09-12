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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Журналистку спасти не удалось

Стало известно, кто выпал из окна многоэтажки в Тюмени

12 сентября 2023, 16:30
Фото: 1MI
Журналистку спасти не удалось
Женщиной, выпавшей из окна многоэтажки на улице Николая Федорова в Тюмени, оказалась журналистка Ольга Саблукова, сообщает 72.RU.
Сюжет
СМИ

Местные жители оперативно вызвали «скорую», но спасти ее не удалось. Причины произошедшего пока не известны.

Сообщается, что в последнее время Саблукова много времени проводила за границей, в частности в Грузии. Она работала в таких изданиях, как 72.RU и «Тюменский курьер».

Ранее в августе на этой же улице из дома с шестого этажа выпала девушка, которая скончалась на месте. В начале сентября из дома на улице Республики, 92 также выпал и разбился насмерть мужчина.

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