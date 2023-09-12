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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Многоэтажный дом

Спасти не смогли: в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

12 сентября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Многоэтажный дом
Всё произошло у жилого дома улице Николая Федорова. Местные жители срочно вызвали медиков.

Причины произошедшего пока неизвестны. Тюменцы сообщают, что погибла женщина.

«Вызов поступил 12 сентября в 11:43, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:54. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.

Стоит отметить, что подобный случай произошел в ночь с 20 на 21 августа. Из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова выпала девушка, она не выжила.

В начале сентября «Наш город» сообщал, что из окна дома на улице Республики, 92, выпал мужчина. Всё произошло в 4 часа утра, через 12 минут на место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Спасти мужчину не удалось.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Медики
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