Спасти не смогли: в Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Причины произошедшего пока неизвестны. Тюменцы сообщают, что погибла женщина.
«Вызов поступил 12 сентября в 11:43, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:54. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
Стоит отметить, что подобный случай произошел в ночь с 20 на 21 августа. Из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова выпала девушка, она не выжила.
В начале сентября «Наш город» сообщал, что из окна дома на улице Республики, 92, выпал мужчина. Всё произошло в 4 часа утра, через 12 минут на место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Спасти мужчину не удалось.