Итоги дня Тюмени: проверки полиции, распродают грибы, детский сад с бассейном

Сотрудники бюро сообщили тюменцу, что его мать скончалась, но это оказалось неправдой. Тюменцы Дмитрию Гайкову 14 сентября позвонил брат, которого шокировали сотрудники ритуального агентства, сообщившие ему, что его мать скончалась. Это была ложная информация. Тюменец разговаривал мамой в это же день. Позже он перезвонил в ритуальное агентство, сотрудница которого тут же начала выражать свои соболезнования. Выяснилось, что в тюменский госпиталь привезли тело другой женщины, которую по какой-то причине приняли за мать Дмитрия. Медики признали ошибку и извинились.