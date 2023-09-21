Итоги дня Тюмени: проверки полиции, распродают грибы, детский сад с бассейном

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:54
Из-за конфликта в Нагорном Карабахе сотрудникам ГИБДД рекомендовали обращать внимание на скопление представителей армянской и азербайджанской национальностей. Представители регионального УМВД пока не комментируют информацию. В ведомстве отметили, что вся важная информация публикуется на официальном сайте.
20 сентября достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Карабахе. Из зоны развертывания российского контингента планируется вывод оставшихся там подразделений ВС Армении.
Грибники Тюмени распродают опята, которые совсем скоро перестанут расти. Рынки переполнены грибниками. Тюменцы выезжают из лесов с переполненными грибами машинами. Как говорят сами грибники, большинство уличных торговцев продает опята по цене минимум 100 рублей за ведерко из-под майонеза.
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется разработкой проектной документации для строительства детского сада по улице Федюнинского. На эти цели из бюджета региона выделено 11,8 миллионов рублей.
В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Наполняемость групп — 20 человек (для групп раннего возраста), до 25-30 человек (для групп дошкольного возраста).
На территории детсада расположатся помещения медицинского блока, групповые ячейки (раздевальная, помещение сушки одежды или шкафы для сушки одежды, игровая, спальня, туалетная комната, буфетная), зал бассейна с раздевалками, душевыми, санузлами и подсобными помещениями, зал музыкальных занятий, кабинеты для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога, постирочная, гладильная, кладовые и т. д. Для строительства выделят участок в 1,8 гектар.
Сотрудники бюро сообщили тюменцу, что его мать скончалась, но это оказалось неправдой. Тюменцы Дмитрию Гайкову 14 сентября позвонил брат, которого шокировали сотрудники ритуального агентства, сообщившие ему, что его мать скончалась. Это была ложная информация. Тюменец разговаривал мамой в это же день. Позже он перезвонил в ритуальное агентство, сотрудница которого тут же начала выражать свои соболезнования. Выяснилось, что в тюменский госпиталь привезли тело другой женщины, которую по какой-то причине приняли за мать Дмитрия. Медики признали ошибку и извинились.