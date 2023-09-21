Последние в этом году опята распродают на тюменских рынках

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В эти дни тюменские рынки переполнены грибниками, распродающими последние в году опята. Тюменцы выезжают из лесов с переполненными грибами машинами.
Своим рекордным уловом похвастался Николай Туренин в группе ВКонтакте «Грибники Тюмени и Тюменской области». Ему удалось собрать целый кузов опят и белых грибов. Чтобы подписчики сообщества оценили объемы добытого на «тихой охоте», мужчина записал видео.
Позже улов окажется на рынках. Как говорят сами грибники, большинство уличных торговцев продает опята по цене минимум 100 рублей за ведерко из-под майонеза.