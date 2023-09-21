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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Опята в лесах заканчиваются

Последние в этом году опята распродают на тюменских рынках

21 сентября 2023, 09:26
Фото: Александра Логинова / 1MI
Опята в лесах заканчиваются
Тюменские рынки переполнены грибниками. Они распродают опята, которые совсем скоро перестанут расти.

В эти дни тюменские рынки переполнены грибниками, распродающими последние в году опята. Тюменцы выезжают из лесов с переполненными грибами машинами.

Своим рекордным уловом похвастался Николай Туренин в группе ВКонтакте «Грибники Тюмени и Тюменской области». Ему удалось собрать целый кузов опят и белых грибов. Чтобы подписчики сообщества оценили объемы добытого на «тихой охоте», мужчина записал видео.

Фото: Николай Туренин / Вконтакте "Трибники Тюмени и Тюменской области"

Позже улов окажется на рынках. Как говорят сами грибники, большинство уличных торговцев продает опята по цене минимум 100 рублей за ведерко из-под майонеза.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Грибники#Продажа#Грибы#Рынки#Улов#Любовь Селезнева
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