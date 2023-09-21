Ритуальное агентство заживо похоронило мать тюменца

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Утром 14 сентября в доме тюменца Дмитрия Гайкова раздался звонок от брата, которого шокировали сотрудники ритуального агентства, сообщившие ему, что его мать скончалась. К счастью, это было всего лишь ошибкой: с матерью Дмитрия все в порядке.
Тюменец разговаривал с матерью за 15 минут до того, как узнал ложную печальную новость, но все же поехал к ней и убедился, что она жива. Позже он перезвонил в ритуальное агентство, сотрудница которого тут же начала выражать свои соболезнования.
Мужчина посещал госпиталь и после разбирательств выяснились, что им привезли тело другой женщины, которую по какой-то причине приняли за мать Дмитрия. В больнице извинились за ошибку и заявили, что его контакты никому не передавали. Тюменец попытался самостоятельно выяснить, откуда у агентства его номер телефона.
«В ритуальном агентстве тоже отрицают, что им передавали информацию с личными данными. Даже отказались называться, аргументируя: „Наши услуги же вам не нужны“. При этом с утра они позвонили моему брату, знали его адрес проживания, данные мамы. И даже моей девушке звонили, но она не взяла трубку. Они знали обо мне всё, кроме того, что моя мать не умерла на самом деле», — рассказал Дмитрий изданию «72.ru».
«Наш Город» направил запрос в Департамент здравоохранения Тюменской области. Представители ритуального агентства общаться с журналистами отказались.