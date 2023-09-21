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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

В Тюмени появится детский сад с бассейном

В Тюмени появится детский сад с бассейном

21 сентября 2023, 08:04
Фото: 1MI

В Тюмени появится детский сад с бассейном

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется разработкой проектной документации для строительства детского сада по улице Федюнинского. На эти цели из бюджета региона выделено 11,8 миллионов рублей.
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Дети

В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Наполняемость групп — 20 человек (для групп раннего возраста), до 25-30 человек (для групп дошкольного возраста).

На территории детсада расположатся помещения медицинского блока, групповые ячейки (раздевальная, помещение сушки одежды или шкафы для сушки одежды, игровая, спальня, туалетная комната, буфетная), зал бассейна с раздевалками, душевыми, санузлами и подсобными помещениями, зал музыкальных занятий, кабинеты для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога, постирочная, гладильная, кладовые и т. д.

Общая площадь земельного участка, отведенного под дошкольное учреждение составит 1,8 гектара.

Проектная документация должна быть подготовлена до конца 2024 года. Прием заявок на участие в закупке продлится до 9 октября. Подведение итогов запланировано на 10 октября 2023 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2028 года в границах улиц Береговая — Мысовская — Газовиков построят два детских сада на 380 и 550 мест. В этом же районе, в границе улиц Дружбы — Мельникайте — левый берег Туры, до 2040 года возведут новую поликлинику.

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