В Тюмени появится детский сад с бассейном

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Наполняемость групп — 20 человек (для групп раннего возраста), до 25-30 человек (для групп дошкольного возраста).
На территории детсада расположатся помещения медицинского блока, групповые ячейки (раздевальная, помещение сушки одежды или шкафы для сушки одежды, игровая, спальня, туалетная комната, буфетная), зал бассейна с раздевалками, душевыми, санузлами и подсобными помещениями, зал музыкальных занятий, кабинеты для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога, постирочная, гладильная, кладовые и т. д.
Общая площадь земельного участка, отведенного под дошкольное учреждение составит 1,8 гектара.
Проектная документация должна быть подготовлена до конца 2024 года. Прием заявок на участие в закупке продлится до 9 октября. Подведение итогов запланировано на 10 октября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2028 года в границах улиц Береговая — Мысовская — Газовиков построят два детских сада на 380 и 550 мест. В этом же районе, в границе улиц Дружбы — Мельникайте — левый берег Туры, до 2040 года возведут новую поликлинику.