В Тюмени появится детский сад с бассейном

В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Наполняемость групп — 20 человек (для групп раннего возраста), до 25-30 человек (для групп дошкольного возраста).